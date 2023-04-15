«Концлагерь для собак»: в Белорецке прокомментировали похищения и отстрел питомцев

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Накануне вечером в редакцию Mkset читательница Мария Д. с шокирующим известием — в Белорецке неизвестные пытались похитить домашних собак со двора дома. Делалось это, со слов местных жителей в разгар рабочего дня в микрорайоне Выселки.
Всего у семьи две собаки и обе с ошейниками. В тот день нападавшие одного питомца вытащили со двора, а другого за ошейник прицепили к фургону и волокли по земле — останется ли любимец в живых хозяева не знают.
— Фургон был забит собаками, я написала о произошедшем у нас ужасе в городской паблик и горожане стали писать, что вчера пропадали собаки, и некоторые говорят что якобы было некое распоряжение администрации, план на отлов, — предположила Мария в беседе с корреспондентом Mkset.
Со слов женщины у собаки перебиты ноги, якобы в нее стреляли из дробовика. К счастью, животных удалось отбить: ее отец догнал фургон и перегородил ему дорогу, после чего вызвал полицию.
В пресс-службе МВД нам сообщили, что сообщение местного жителя об отстреле собак зарегистрировано и на данный момент проводится проверка. За более подробной информации ведомство направило в администрацию Белорецкого района. Подобные обвинения в муниципалитете отрицают.
Обвинения в похищении и отстреле домашних питомцев в муниципалитете отрицают. В частности, начальница информационно-аналитического отдела администрации Татьяна Зайцева сообщила, что никакого отстрела не было и «тем более по указанию администрации».
Однако в минувший четверг, 13 апреля, был зарегистрирован факт нахождения безнадзорных собак без ошейников в частном секторе. Информацию об этом в пресс-службе сообщили со слов уже начальницы отдела сельского хозяйства администрации Олеси Идрисовой.
Уже на следующий день, 14 апреля, в Белорецке работала некая «специализированная организация по отлову безнадзорных собак», которую также сопровождала Олеся Идрисова. Отметим, что, со слов читательницы Mkset, их собак похитили именно днем 14 апреля.
— Во время отлова нашёлся хозяин одной из собак и начал возмущаться. Его пригласили в понедельник, 15 апреля, в администрацию на административную комиссию для составления протокола об административном правонарушении. Собаку ему передали. В официальной группе администрации Белорецкого района, в местных СМИ регулярно размещается информации о недопустимости выгула собак без хозяина. Тем не менее, пока культура выгула слабая, — прокомментировали в администрации.
В редакцию Mkset читательница также прислала видеозапись, на которой ее отец разговаривает с якобы с теми, кто и похитил животных, Олеси Идрисовой с ними, судя по кадрам, не было. Однако на одной из видеозаписи неизвестный как раз указывает, что сейчас на место подъедет женщина, имени которой он не назвал. Действительно, со слов читательницы Mkset, позже на место приезжала представительница администрации по имени Регина, которая только на словах пригласила хозяев питомцев в администрацию.
Мы обратились за комментарием к Олесе Идрисовой, однако на момент публикации материала комментарий получен не был.
Согласно данным на сайте Госзакупок, администрация Белорецкого района в январе 2023 года объявила тендер на «Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на территории муниципалитета. Победителем тендера стала башкирская компания ООО «Премьер-сервис», с ней район заключил контракт на 1,5 миллиона рублей.
Компания была зарегистрирована еще в 2016 году, ее владельцем является Барган Владимир Леонидович, директором — Рубжанов Муратби Караевич, гласят данные «Спарк-Интерфакс».
Остановимся на должности директора компании. Так, до марта 2023 года руководил ООО «Премьер-сервис» Садыков Марат Наилевич, после чего должность перешла Муратби Рубжанову. В прошлом мужчины руководили скандальной службой отлова ООО «Рекс», которую в народе называют «концлагерем для собак».
Напомним, что приют неоднократно обращал на себя внимание зоозащитников и СМИ. Так, в октябре жители Башкирии просили главу «остановить» деятельность данной компании, заявляя, что животные там попадают в ад. В частности, их не кормят и не поят, а после стерилизации они заживо гниют, так как в приюте не соблюдаются гигиена и санитарные нормы. Тогда в самой компании удивились критике граждан, а Муратби Рубжанов, который на тот момент руководил компанией, пригласил журналистов и других неравнодушных граждан посетить приют, но только в утром в будние дни.