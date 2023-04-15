«Концлагерь для собак»: в Белорецке прокомментировали похищения и отстрел питомцев

В редакцию Mkset читательница также прислала видеозапись, на которой ее отец разговаривает с якобы с теми, кто и похитил животных, Олеси Идрисовой с ними, судя по кадрам, не было. Однако на одной из видеозаписи неизвестный как раз указывает, что сейчас на место подъедет женщина, имени которой он не назвал. Действительно, со слов читательницы Mkset, позже на место приезжала представительница администрации по имени Регина, которая только на словах пригласила хозяев питомцев в администрацию.