Выпускникам из Уфы предоставят работу и общежитие от Университета «Синергия»

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Тем из них, кто решит продолжить образование и поступить в вуз, Университет «Синергия» предлагает программу «Кадровый резерв». Отучившись на ней, студент получит не только диплом государственного образца, но и шесть лет рабочего стажа в востребованной профессии.
Программа «Кадровый резерв» направлена на активное развитие карьеры студента уже в ходе обучения. Каждый ее участник начинает работать по специальности с первых дней учебы, получая не только стипендию, но и полноценную оплату труда работодателем. Уже на третьем курсе студенты занимают руководящие должности, а выпускной работой становится создание собственного бизнес-проекта. Всем учащимся предоставляется бесплатное общежитие.
Участниками программы станут 300 студентов. В прошлом году на одно место претендовали в среднем 50 человек. Каждый соискатель проходит несколько этапов отбора, в ходе которых необходимо проявить себя. Результаты, которые кандидаты покажут во время отбора, окажутся более важными для поступления, чем баллы ЕГЭ.
«По этой программе в Университете работают четыре факультета: управления, экономики, программирования и дизайна. Основное обучение студентов ориентировано на решение прикладных задач. Для дополнительного обучения проходят тренинги и мастер-классы, формируют навыки скорочтения, тренировки памяти, развития личной эффективности и тайм-менеджмента. В качестве дипломной работы они готовят и защищают бизнес-план», — пояснил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
После выпуска из Университета студенты могут поступить в магистратуру, аспирантуру или освоить программу MBA (бизнес-образование). Будущим специалистам будет легче трудоустроиться на престижную должность, ведь к моменту окончания Университета они уже несколько лет отработают по профессии. Но, по словам Вадима Лобова, почти 80% выпускников остаются работать в Корпорации «Синергия».
«Я получил работу в кампусе «Синергии» в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и работать сложно одновременно, но оно того стоило», — рассказывает Илья Мельничук, выпускник проекта «Кадровый резерв», ныне коммерческий директор филиала Университета «Синергия» в Дубае.