Выпускникам из Уфы предоставят работу и общежитие от Университета «Синергия»

«Я получил работу в кампусе «Синергии» в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и работать сложно одновременно, но оно того стоило», — рассказывает Илья Мельничук, выпускник проекта «Кадровый резерв», ныне коммерческий директор филиала Университета «Синергия» в Дубае.