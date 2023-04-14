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В железнодорожном цехе Учалинского ГОКа обновили оборудование

14 апреля 2023, 06:04
Фото: УГОК
В рамках реализации плана по замене и модернизации оборудования в ремонтном депо железнодорожного цеха смонтирован и запущен в эксплуатацию новый скатоподъемник.

Механизм, размещенный в ремонтно-смотровой канаве, предназначен для замены колесно-моторных блоков тепловоза.

— У колесных пар локомотивов со временем изнашивается бандаж — элемент колес, который контактирует с рельсами. Когда он достигает критической отметки износа, колесные пары заменяются на новые: с помощью скатоподъемника с локомотива снимается колесно-моторный блок, а после замены колес устанавливается обратно, — пояснил главный инженер железнодорожного цеха Андрей Атаманов.

Скатоподъемник позволяет снизить трудоемкость выполнения работ по демонтажу колесных пар и значительно сократить время ремонта — без этого механизма ремонтной бригаде приходилось бы выкатывать из-под локомотива и разбирать всю тележку с тремя колесными парами.

Фото: УГОК

Вновь поступивший механизм в отличие от предыдущего работает бесшумно и оснащен новыми возможностями — выдвижными рельсами, которые гарантируют правильное положение колесно-моторного блока во время его демонтажа, и специальными фиксаторами, исключающими смещение станка относительно рельсовой колеи. Эти новшества не только облегчают, но и повышают безопасность проведения ремонта, а также продлевают срок эксплуатации скатоподъемника.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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