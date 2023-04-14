В железнодорожном цехе Учалинского ГОКа обновили оборудование

Вновь поступивший механизм в отличие от предыдущего работает бесшумно и оснащен новыми возможностями — выдвижными рельсами, которые гарантируют правильное положение колесно-моторного блока во время его демонтажа, и специальными фиксаторами, исключающими смещение станка относительно рельсовой колеи. Эти новшества не только облегчают, но и повышают безопасность проведения ремонта, а также продлевают срок эксплуатации скатоподъемника.