В Уфе ветром сорвало часть кровли со здания популярного ресторана

За комментарием о том, как долго продлится ураганный ветер в Башкирии Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Как отметили в ведомстве, неблагоприятные погодные условия продлятся в республике еще в течение нескольких дней, однако порывы ветра со временем будут ослабевать.