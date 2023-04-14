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В Уфе ветром сорвало часть кровли со здания популярного ресторана

14 апреля 2023, 08:35
Фото: 1MI
К счастью, никто не пострадал

В Уфу пришел ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду. От этого уже пострадали несколько автомобилей в Калининском районе столицы. Помимо этого в Баймаке ветром унесло остановку общественного транспорта — металлическая конструкция приземлилась во дворе одного из частных домов.

Среди последствий ураганного ветра в Уфе также часть кровли, снесенная со здания популярного ресторана по улице Революционная. По сообщениям очевидцев, в резульатте падения кровли никто, к счастью, не пострадал. На кадрах видеозаписи видно, как несколько мужчин сворачивают обрушившиеся листы кровли в подобие рулона.

За комментарием о том, как долго продлится ураганный ветер в Башкирии Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Как отметили в ведомстве, неблагоприятные погодные условия продлятся в республике еще в течение нескольких дней, однако порывы ветра со временем будут ослабевать.

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