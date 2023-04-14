В Уфе сильный ветер повалил деревья и снес крышу в разных районах города

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Уфе зафиксировано четыре случая падения деревьев на фоне усиления порывов ветра. Помимо этого в Ленинском районе Уфы ветром снесло кровельный лист. Об этом сообщает УГЗ Уфы.
Сообщается, что три случая падения деревьев произошли в Калининском районе Уфы: два дерева в результате падения повредили припаркованный поблизости автомобиль, ещё одно насаждение упало на проезжую часть. Также два инцидента зафиксировано в Ленинском районе. В первом случае дерево упало на проезжую часть, во втором – кровельный лист упал на автомобиль.
По информации УГЗ Уфы, автомобили получили механические повреждения, среди граждан пострадавших нет. Коммунальные службы занимаются устранением последствий непогоды. Также горожанам напомнили о том, что по информации БашУГМС сегодня в столице прогнозируется усиление ветра до 20 м/c.