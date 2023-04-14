В Уфе сильный ветер повалил деревья и снес крышу в разных районах города

Сообщается, что три случая падения деревьев произошли в Калининском районе Уфы: два дерева в результате падения повредили припаркованный поблизости автомобиль, ещё одно насаждение упало на проезжую часть. Также два инцидента зафиксировано в Ленинском районе. В первом случае дерево упало на проезжую часть, во втором – кровельный лист упал на автомобиль.