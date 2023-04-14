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В Уфе сильный ветер повалил деревья и снес крышу в разных районах города

14 апреля 2023, 07:08
Фото: 1MI
К счастью, пострадали только автомобили

В Уфе зафиксировано четыре случая падения деревьев на фоне усиления порывов ветра. Помимо этого в Ленинском районе Уфы ветром снесло кровельный лист. Об этом сообщает УГЗ Уфы. 

Сообщается, что три случая падения деревьев произошли в Калининском районе Уфы: два дерева в результате падения повредили припаркованный поблизости автомобиль, ещё одно насаждение упало на проезжую часть. Также два инцидента зафиксировано в Ленинском районе. В первом случае дерево упало на проезжую часть, во втором – кровельный лист упал на автомобиль. 

По информации УГЗ Уфы, автомобили получили механические повреждения, среди граждан пострадавших нет. Коммунальные службы занимаются устранением последствий непогоды. Также горожанам напомнили о том, что по информации БашУГМС сегодня в столице прогнозируется усиление ветра до 20 м/c.

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