В Туве школьный автобус попал в ДТП

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Десять детей и двое взрослых были доставлены в больницу, но, согласно предварительной информации, у всех пострадавших травмы легкой степени. Автобусом пользовались 16 учеников 9-10 классов, пишет iz.ru.
Кроме того, 12 апреля на трассе М-4 «Дон» в Тульской области произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадали пять человек. Для ликвидации последствий ДТП МЧС привлекает шесть человек и две единицы техники.