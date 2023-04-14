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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 14:59

В Туве школьный автобус попал в ДТП

14 апреля 2023, 14:57
В Туве произошло столкновение двух автомобилей и школьного автобуса с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в пятницу, 14 апреля.

Десять детей и двое взрослых были доставлены в больницу, но, согласно предварительной информации, у всех пострадавших травмы легкой степени. Автобусом пользовались 16 учеников 9-10 классов, пишет iz.ru.

Кроме того, 12 апреля на трассе М-4 «Дон» в Тульской области произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадали пять человек. Для ликвидации последствий ДТП МЧС привлекает шесть человек и две единицы техники.

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