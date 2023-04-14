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В «Норникеле» рассказали о подробностях программы «Цифровой инвестор»

14 апреля 2023, 15:32
Фото: 1MI
В марте 2023 года от руководства «Норникеля» стало известно, что каждый работник компании, чей стаж работы на предприятии превышает один год, может получить деньги от компании на приобретение цифровых финансовых активов (токенов), которые по стоимости привязаны к акциям «Норникеля».

В целях реализации этого проекта эмитент «Цифровые активы» готов купить 0,27% акций ГМК с 1 мая до 31 декабря текущего года. В настоящее время этот пакет оценивается в сумму 6,27 млрд рублей, пишут newizv.ru.

Как уточнил глава «Норникеля» Владимир Потанин, в текущем году программа «Цифровой инвестор» будет запущена в пилотном режиме. Далее эксперты будут анализировать, в какой степени токены удобны и востребованы у сотрудников компании.

Оборотом токенов станет заниматься блокчейн-платформе «Атомайз», которая первой в России получила лицензию ЦБ РФ.

По мнению экспертов, плюсами проекта можно считать: возможность дробления токенов (что станет привлекательным для инвесторов даже с небольшими активами); прозрачность инвестиций за счет технологии распределенного реестра; отсутствие посредников в отношениях инвестора и компании.

На вопросы аудитории о возможности наращивания таким образом главным акционером своего пакета, в компании заявили, что число акций в мотивационной программе всего четверть процента, что ничтожно мало для увеличения доли Владимира Потанина в ущерб другим акционерам. Более того, компания и ее руководитель Владимир Потанин стараются расширять социальную политику, чтобы сделать промышленный гигант «народным предприятием».

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