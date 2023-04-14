В «Норникеле» рассказали о подробностях программы «Цифровой инвестор»

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В целях реализации этого проекта эмитент «Цифровые активы» готов купить 0,27% акций ГМК с 1 мая до 31 декабря текущего года. В настоящее время этот пакет оценивается в сумму 6,27 млрд рублей, пишут newizv.ru.
Как уточнил глава «Норникеля» Владимир Потанин, в текущем году программа «Цифровой инвестор» будет запущена в пилотном режиме. Далее эксперты будут анализировать, в какой степени токены удобны и востребованы у сотрудников компании.
Оборотом токенов станет заниматься блокчейн-платформе «Атомайз», которая первой в России получила лицензию ЦБ РФ.
По мнению экспертов, плюсами проекта можно считать: возможность дробления токенов (что станет привлекательным для инвесторов даже с небольшими активами); прозрачность инвестиций за счет технологии распределенного реестра; отсутствие посредников в отношениях инвестора и компании.
На вопросы аудитории о возможности наращивания таким образом главным акционером своего пакета, в компании заявили, что число акций в мотивационной программе всего четверть процента, что ничтожно мало для увеличения доли Владимира Потанина в ущерб другим акционерам. Более того, компания и ее руководитель Владимир Потанин стараются расширять социальную политику, чтобы сделать промышленный гигант «народным предприятием».