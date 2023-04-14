В «Норникеле» рассказали о подробностях программы «Цифровой инвестор»

На вопросы аудитории о возможности наращивания таким образом главным акционером своего пакета, в компании заявили, что число акций в мотивационной программе всего четверть процента, что ничтожно мало для увеличения доли Владимира Потанина в ущерб другим акционерам. Более того, компания и ее руководитель Владимир Потанин стараются расширять социальную политику, чтобы сделать промышленный гигант «народным предприятием».