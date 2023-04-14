В Нефтекамске порывом ветра сорвало крышу жилого дома

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В Нефтекамске часть крыши балкона одного из верхних этажей ушла из-за сильного ветра. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.
Сообщается, что от сильного порыва ветра пострадала крыша жилого дома по адресу Социалистическая 66. На фото с места видно, как кровля на балконе буквально оттопырилась на 90 градусов.
Отметим, что это не первый случай, когда за минувшие сутки от сильного ветра в Башкирии страдают жилые и нежилые постройки. Так, ранее в Уфе порывом ветра сорвало часть кровли с популярного ресторана. Помимо этого по улице Бакалинской повреждения получил автомобиль — ранее на него приземлилась снесенная ветром металлическая конструкция.
По информации МЧС по РБ, неблагоприятная погодная обстановка сохранится в Башкирии ещё в течение нескольких дней, при этом в ведомстве отмечают, что со временем интенсивность порывов ветра пойдет на спад.