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В Нефтекамске порывом ветра сорвало крышу жилого дома

14 апреля 2023, 09:54
Фото: 1MI
От ветра пострадал крыша на балконе жилого дома по адресу Социалистическая 66

В Нефтекамске часть крыши балкона одного из верхних этажей ушла из-за сильного ветра. Об этом местные жители рассказали в соцсетях. 

Сообщается, что от сильного порыва ветра пострадала крыша жилого дома по адресу Социалистическая 66. На фото с места видно, как кровля на балконе буквально оттопырилась на 90 градусов. 

Фото: Подслушано Нефтекамск/ Telegram

Отметим, что это не первый случай, когда за минувшие сутки от сильного ветра в Башкирии страдают жилые и нежилые постройки. Так, ранее в Уфе порывом ветра сорвало часть кровли с популярного ресторана. Помимо этого по улице Бакалинской повреждения получил автомобиль — ранее на него приземлилась снесенная ветром металлическая конструкция.

По информации МЧС по РБ, неблагоприятная погодная обстановка сохранится в Башкирии ещё в течение нескольких дней, при этом в ведомстве отмечают, что со временем интенсивность порывов ветра пойдет на спад.

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