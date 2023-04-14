В Нефтекамске порывом ветра сорвало крышу жилого дома

Отметим, что это не первый случай, когда за минувшие сутки от сильного ветра в Башкирии страдают жилые и нежилые постройки. Так, ранее в Уфе порывом ветра сорвало часть кровли с популярного ресторана. Помимо этого по улице Бакалинской повреждения получил автомобиль — ранее на него приземлилась снесенная ветром металлическая конструкция.