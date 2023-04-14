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В Башкирии дорожные службы переходят в усиленный режим работы из-за непогоды

14 апреля 2023, 10:25
Фото: 1MI
Особое внимание будет уделено дорогам в семи районах республики.

В Башкирии из-за погодных условий дорожные службы переходятся на усиленный режим работы. В ближайшее время ожидается переходящий в снег дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ночью на территории республики пройдет снег и установится временный снежный покров, а на дорогах — снежный накат и гололедица.

Как сообщили в Минтранса Башкирии, особое внимание службы будут уделять дорогам Абзелиловского, Зилаирского, Зианчуринского, Кугарчинского, Куюргазинского, Хайбуллинского, Баймакского районов.

Отметим, что сегодня в Башкирии бушует сильный ветер, порывы которого достигают до 26 метров в секунду. 

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#Элина Сайфранова
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