В Башкирии дорожные службы переходят в усиленный режим работы из-за непогоды

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Башкирии из-за погодных условий дорожные службы переходятся на усиленный режим работы. В ближайшее время ожидается переходящий в снег дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ночью на территории республики пройдет снег и установится временный снежный покров, а на дорогах — снежный накат и гололедица.
Как сообщили в Минтранса Башкирии, особое внимание службы будут уделять дорогам Абзелиловского, Зилаирского, Зианчуринского, Кугарчинского, Куюргазинского, Хайбуллинского, Баймакского районов.
Отметим, что сегодня в Башкирии бушует сильный ветер, порывы которого достигают до 26 метров в секунду.