В Башкирии дорожные службы переходят в усиленный режим работы из-за непогоды

В Башкирии из-за погодных условий дорожные службы переходятся на усиленный режим работы. В ближайшее время ожидается переходящий в снег дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ночью на территории республики пройдет снег и установится временный снежный покров, а на дорогах — снежный накат и гололедица.