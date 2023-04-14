У жителя Уфы обнаружили в желудке опасного паразита длиной 1,2 метра

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В Башкирии у 59-летнего мужчины извлекли из желудка ленточного червя длиной порядка 1,2 метра. Бычий цепень развивался в организме мужчины в течение нескольких лет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Сообщается, что 58-летний мужчина обратился к медикам с жалобами на на боли в животе и тошноту. Врачи поставили диагноз — острая кишечная непроходимость. Однако, во время проведения лапароскопии хирурги обнаружили большое количество гноя, а в процессе операции — гигантского ленточного червя. Паразита удалили, а вместе с ним 20 см кишечника.
Глава регионального Минздрава напомнил, что одной из наиболее распространенных причин попадания в организм опасных вредителей является плохо приготовленное мясо. В частности, в свете грядущих майских праздников Айра Рахматуллин упомянул плохо прожаренный шашлык из свинины или говяжий стейк с кровью.
Подчеркивается, что наиболее опасные для человека ленточные черви — свиной и бычий цепни. Эти паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке на протяжении 10–15 лет, вызывая опасные заболевания. Чтобы не заболеть — нужно тщательно проваривать и прожаривать мясо.