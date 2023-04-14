У жителя Уфы обнаружили в желудке опасного паразита длиной 1,2 метра

Подчеркивается, что наиболее опасные для человека ленточные черви — свиной и бычий цепни. Эти паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке на протяжении 10–15 лет, вызывая опасные заболевания. Чтобы не заболеть — нужно тщательно проваривать и прожаривать мясо.