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У жителя Уфы обнаружили в желудке опасного паразита длиной 1,2 метра

14 апреля 2023, 05:45
Фото: 1MI
Мужчина обратился к медикам с жалобами на боли в животе и тошноту, а после проведенного обследования оказался на операционном столе

В Башкирии у 59-летнего мужчины извлекли из желудка ленточного червя длиной порядка 1,2 метра. Бычий цепень развивался в организме мужчины в течение нескольких лет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Сообщается, что 58-летний мужчина обратился к медикам с жалобами на на боли в животе и тошноту. Врачи поставили диагноз — острая кишечная непроходимость. Однако, во время проведения лапароскопии хирурги обнаружили большое количество гноя, а в процессе операции — гигантского ленточного червя. Паразита удалили, а вместе с ним 20 см кишечника.

Глава регионального Минздрава напомнил, что одной из наиболее распространенных причин попадания в организм опасных вредителей является плохо приготовленное мясо. В частности, в свете грядущих майских праздников Айра Рахматуллин упомянул плохо прожаренный шашлык из свинины или говяжий стейк с кровью.

Подчеркивается, что наиболее опасные для человека ленточные черви — свиной и бычий цепни. Эти паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке на протяжении 10–15 лет, вызывая опасные заболевания. Чтобы не заболеть — нужно тщательно проваривать и прожаривать мясо.

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#Азамат Нухов
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