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Технологии здоровья: как IT-решения упрощают прохождение медосмотров в Уфе

14 апреля 2023, 04:05
Фото: INSPECTRUM CLINIC
Медицинские осмотры сотрудников всегда были важной частью социальной ответственности крупных предприятий. При этом сама организация подобных мероприятий всегда была проблематичной — и пандемия это только подчеркнула.

За последние два года были особенно заметны длинные вереницы посетителей у дверей частных клиник, ждущих своей очереди в любую погоду. Сбор и подача документов, сжатые сроки при большом штате сотрудников, попытки учесть возможности каждого и минимизировать отрыв от работы — через это периодически приходится проходить практически всем средним и крупным компаниям в Башкирии.

Рано или поздно технологии, которые оптимизируют самые разнообразные процессы, должны были помочь разрешить и эту проблему. Так появился клиентский сервис компании INSPECTRUM CLINIC, который максимально упростил массированный визит к врачам, сделав это регулярное мероприятие удобным как для пациентов, так и для ответственных за организацию медосмотров в компаниях.

INSPECTRUM CLINIC — медицинская IT-компания, которая больше 10 лет специализируется на медосмотрах по приказу №29Н. Сейчас важная часть ее деятельности — IT-направление, в рамках которого ведется разработка и реализация собственных продуктов в сфере digital healthcare. У компании 40 здравпунктов по всей стране, 2 современных клиники в Уфе, а к 2025 году INSPECTRUM CLINIC планирует создать федеральную сеть медцентров.

Фото: INSPECTRUM CLINIC

Компания обладает рядом преимуществ, сформированных за счет опыта и интеграции своих разработок. В частности, это возможность для сотрудника пройти медосмотр от и до всего за один час в стенах одного учреждения. Во-первых, все необходимое оборудование доступно в рамках каждого медцентра, во-вторых — собственный клиентский сервис позволяет сотрудникам записаться на удобное для них время, при этом внедренная технология электронной очереди комфортно распределяет пациентов по врачам и кабинетам, исключая живые очереди. Также технологические решения позволяют быстро подготовить итоговые документы: медзаключение посетитель получает на руки в день медосмотра, а заключительный акт для заказчика готовится до 14 дней (в других клиниках этот срок составляет 3-6 месяцев).

Очевидно, для больших предприятий время по-прежнему остается самым ценным ресурсом, поэтому такая оптимизация становится все более востребованной. Как рассказали представители INSPECTRUM CLINIC, недавно они проводили глубокое маркетинговое исследование своего продукта, в том числе направленное на определение ключевых мотивов клиентов при выборе клиники. И в очередной раз убедились, что в каждой отрасли свои запросы к медосмотрам, и основная задача компании — учесть каждый из них, предоставив качественное комплексное решение.

Представители компаний прокомментировали свой опыт взаимодействия с клиникой и отметили ключевые особенности, которые оказались для них наиболее ценны. Так, заместитель руководителя службы охраны труда АО «Уфанет» Александра Шадрина акцентирует внимание, во-первых, на оперативности и пунктуальности прохождения медосмотров, а также на подготовке закрывающих документов: важно, чтобы медосмотр проходил четко по графику, соблюдая очередность записи, а все заключения были готовы точно в срок. Кроме того, для компании принципиально качество самих обследований, поскольку нужно быть уверенным в здоровье своих сотрудников:

— Мы должны быть уверены, что наши сотрудники действительно могут выполнять конкретные виды работ, особенно при производстве работ повышенной опасности, например, при работах на высоте и в электроустановках. Со всеми нашими запросами INSPECTRUM CLINIC успешно справляется.

Заместитель руководителя службы охраны труда АО «Уфанет» Александра ШадринаЗаместитель руководителя службы охраны труда АО «Уфанет» Александра Шадрина
Эксперт по санитарной безопасности сети «Ашан» Айзада ФахретдиноваЭксперт по санитарной безопасности сети «Ашан» Айзада Фахретдинова
Управляющая рестораном «Своя компания» Рената ЯгафароваУправляющая рестораном «Своя компания» Рената Ягафарова
Специалист по охране труда и промышленной безопасности ООО «Петон Констракшн» Эльвира МустафинаСпециалист по охране труда и промышленной безопасности ООО «Петон Констракшн» Эльвира Мустафина
Заместитель руководителя службы охраны труда АО «Уфанет» Александра Шадрина

Эксперт по санитарной безопасности сети «Ашан» Айзада Фахретдинова выделяет не только IT-решение клиники, которое позволяет избежать очередей, но и правильно оформленные документы и прозрачность самого документооборота:

— Наличие у компании электронной базы и личного кабинета для организации медосмотра очень облегчает сам процесс. Я вижу, какие сотрудники записаны, на какую дату и время, можно отслеживать — прошли они медосмотр или нет. Добавлю — ценно, что по документам нет никаких ошибок, оформляется все быстро и в заявленный срок. Кроме того, у нас есть сотрудники, у которых вредные условия труда: возможность пройти специальный осмотр для них вместе с другими работниками — тоже существенная деталь, как и наличие в клинике аппаратуры для той же флюорографии.

Управляющая рестораном «Своя компания» Рената Ягафарова наряду с клиентским сервисом отмечает скорость прохождения медосмотра и конечную стоимость мероприятия для компании:

— Поскольку мы работаем в сфере ресторанного бизнеса, медосмотры — это наша безопасность и безопасность наших гостей. Раньше медосмотры проходили кто где, всё это могло тянуться несколько дней. Но в какой-то момент мы решили, что нужно оптимизировать процесс, раз мы оплачиваем нашим сотрудникам медицинскую книжку и осмотры они проходят за наш счет. Мы начали работать с INSPECTRUM CLINIC — и не прогадали.

Специалист по охране труда и промышленной безопасности ООО «Петон Констракшн» Эльвира Мустафина уточняет, что с клиникой компания работает уже не первый год. Изначально выбор был продиктован выгодным коммерческим предложением, в котором была не только приемлемая стоимость услуг, но и возможность пройти все обследования в одном месте за одно посещение в удобное для самого сотрудника время.

— Нам понравилась организация процесса, устроила стоимость, поэтому наша компания продолжает работать с этой клиникой. Для нас очень важно, что осмотры проводятся качественно и добросовестно: перед приемом на работу мы обязательно отправляем трудоустраиваемого работника на предварительный медицинский осмотр, мы должны предусмотреть все факторы и возможные ограничения по здоровью, — подчеркнула Эльвира Мустафина.

Главный инженер АО «Башнефтегеофизика» Ришат Шарафутдинов также отмечает преимущество клиники в плане комфортной организации предварительных медосмотров:

— Для нашей компании удобнее, чтобы все процедуры можно было пройти сразу, без лишних разъездов, в том числе психиатрическое освидетельствование. Это дает нам понятное резюме по сотруднику, есть ли у него какие-то противопоказания, годен ли он к конкретной работе. Еще один важный для нас момент — возможность получить медзаключение в день прохождения медосмотра. Часть сотрудников нашей компании работает на Крайнем Севере, и для нас важно, чтобы они попадали на объект по графику — строго в определенный день. Благодаря отлаженной системе организации медосмотров в клинике, эта задача выполняется.

Основатель INSPECTRUM CLINIC Сергей ХомутовОснователь INSPECTRUM CLINIC Сергей Хомутов
Основатель INSPECTRUM CLINIC Сергей Хомутов
Фото: INSPECTRUM CLINIC

Основатель INSPECTRUM CLINIC Сергей Хомутов считает, что лучшая реклама — это довольный клиент, именно поэтому команда клиники в ежедневном режиме совершенствует продукт на всех уровнях:

— Мы работаем над улучшением процесса организации в клиниках, развиваем свою IT-инфраструктуру и собственные цифровые продукты — например, клиентский сервис, которым пользуется 100% наших клиентов. Сейчас он доступен в ПК и мобильной версии, но уже этой весной выйдет разработанное нами мобильное приложение сервиса, которое позволит записаться или записать сотрудника на медосмотр буквально в два клика. Мы считаем себя медицинской IT-компанией. Я всецело уверен, что будущее за технологиями, связанными с искусственным интеллектом. Поэтому уже сейчас мы работаем над созданием рекомендательной системы на базе машинного обучения и оригинального датасета, которая поможет врачебной комиссии принимать решение о допуске или недопуске человека к работе.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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