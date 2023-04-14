Технологии здоровья: как IT-решения упрощают прохождение медосмотров в Уфе

— Для нашей компании удобнее, чтобы все процедуры можно было пройти сразу, без лишних разъездов, в том числе психиатрическое освидетельствование. Это дает нам понятное резюме по сотруднику, есть ли у него какие-то противопоказания, годен ли он к конкретной работе. Еще один важный для нас момент — возможность получить медзаключение в день прохождения медосмотра. Часть сотрудников нашей компании работает на Крайнем Севере, и для нас важно, чтобы они попадали на объект по графику — строго в определенный день. Благодаря отлаженной системе организации медосмотров в клинике, эта задача выполняется.