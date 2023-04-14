Технологии здоровья: как IT-решения упрощают прохождение медосмотров в Уфе

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
За последние два года были особенно заметны длинные вереницы посетителей у дверей частных клиник, ждущих своей очереди в любую погоду. Сбор и подача документов, сжатые сроки при большом штате сотрудников, попытки учесть возможности каждого и минимизировать отрыв от работы — через это периодически приходится проходить практически всем средним и крупным компаниям в Башкирии.
Рано или поздно технологии, которые оптимизируют самые разнообразные процессы, должны были помочь разрешить и эту проблему. Так появился клиентский сервис компании INSPECTRUM CLINIC, который максимально упростил массированный визит к врачам, сделав это регулярное мероприятие удобным как для пациентов, так и для ответственных за организацию медосмотров в компаниях.
INSPECTRUM CLINIC — медицинская IT-компания, которая больше 10 лет специализируется на медосмотрах по приказу №29Н. Сейчас важная часть ее деятельности — IT-направление, в рамках которого ведется разработка и реализация собственных продуктов в сфере digital healthcare. У компании 40 здравпунктов по всей стране, 2 современных клиники в Уфе, а к 2025 году INSPECTRUM CLINIC планирует создать федеральную сеть медцентров.
Компания обладает рядом преимуществ, сформированных за счет опыта и интеграции своих разработок. В частности, это возможность для сотрудника пройти медосмотр от и до всего за один час в стенах одного учреждения. Во-первых, все необходимое оборудование доступно в рамках каждого медцентра, во-вторых — собственный клиентский сервис позволяет сотрудникам записаться на удобное для них время, при этом внедренная технология электронной очереди комфортно распределяет пациентов по врачам и кабинетам, исключая живые очереди. Также технологические решения позволяют быстро подготовить итоговые документы: медзаключение посетитель получает на руки в день медосмотра, а заключительный акт для заказчика готовится до 14 дней (в других клиниках этот срок составляет 3-6 месяцев).
Очевидно, для больших предприятий время по-прежнему остается самым ценным ресурсом, поэтому такая оптимизация становится все более востребованной. Как рассказали представители INSPECTRUM CLINIC, недавно они проводили глубокое маркетинговое исследование своего продукта, в том числе направленное на определение ключевых мотивов клиентов при выборе клиники. И в очередной раз убедились, что в каждой отрасли свои запросы к медосмотрам, и основная задача компании — учесть каждый из них, предоставив качественное комплексное решение.
Представители компаний прокомментировали свой опыт взаимодействия с клиникой и отметили ключевые особенности, которые оказались для них наиболее ценны. Так, заместитель руководителя службы охраны труда АО «Уфанет» Александра Шадрина акцентирует внимание, во-первых, на оперативности и пунктуальности прохождения медосмотров, а также на подготовке закрывающих документов: важно, чтобы медосмотр проходил четко по графику, соблюдая очередность записи, а все заключения были готовы точно в срок. Кроме того, для компании принципиально качество самих обследований, поскольку нужно быть уверенным в здоровье своих сотрудников:
— Мы должны быть уверены, что наши сотрудники действительно могут выполнять конкретные виды работ, особенно при производстве работ повышенной опасности, например, при работах на высоте и в электроустановках. Со всеми нашими запросами INSPECTRUM CLINIC успешно справляется.
Эксперт по санитарной безопасности сети «Ашан» Айзада Фахретдинова выделяет не только IT-решение клиники, которое позволяет избежать очередей, но и правильно оформленные документы и прозрачность самого документооборота:
— Наличие у компании электронной базы и личного кабинета для организации медосмотра очень облегчает сам процесс. Я вижу, какие сотрудники записаны, на какую дату и время, можно отслеживать — прошли они медосмотр или нет. Добавлю — ценно, что по документам нет никаких ошибок, оформляется все быстро и в заявленный срок. Кроме того, у нас есть сотрудники, у которых вредные условия труда: возможность пройти специальный осмотр для них вместе с другими работниками — тоже существенная деталь, как и наличие в клинике аппаратуры для той же флюорографии.
Управляющая рестораном «Своя компания» Рената Ягафарова наряду с клиентским сервисом отмечает скорость прохождения медосмотра и конечную стоимость мероприятия для компании:
— Поскольку мы работаем в сфере ресторанного бизнеса, медосмотры — это наша безопасность и безопасность наших гостей. Раньше медосмотры проходили кто где, всё это могло тянуться несколько дней. Но в какой-то момент мы решили, что нужно оптимизировать процесс, раз мы оплачиваем нашим сотрудникам медицинскую книжку и осмотры они проходят за наш счет. Мы начали работать с INSPECTRUM CLINIC — и не прогадали.
Специалист по охране труда и промышленной безопасности ООО «Петон Констракшн» Эльвира Мустафина уточняет, что с клиникой компания работает уже не первый год. Изначально выбор был продиктован выгодным коммерческим предложением, в котором была не только приемлемая стоимость услуг, но и возможность пройти все обследования в одном месте за одно посещение в удобное для самого сотрудника время.
— Нам понравилась организация процесса, устроила стоимость, поэтому наша компания продолжает работать с этой клиникой. Для нас очень важно, что осмотры проводятся качественно и добросовестно: перед приемом на работу мы обязательно отправляем трудоустраиваемого работника на предварительный медицинский осмотр, мы должны предусмотреть все факторы и возможные ограничения по здоровью, — подчеркнула Эльвира Мустафина.
Главный инженер АО «Башнефтегеофизика» Ришат Шарафутдинов также отмечает преимущество клиники в плане комфортной организации предварительных медосмотров:
— Для нашей компании удобнее, чтобы все процедуры можно было пройти сразу, без лишних разъездов, в том числе психиатрическое освидетельствование. Это дает нам понятное резюме по сотруднику, есть ли у него какие-то противопоказания, годен ли он к конкретной работе. Еще один важный для нас момент — возможность получить медзаключение в день прохождения медосмотра. Часть сотрудников нашей компании работает на Крайнем Севере, и для нас важно, чтобы они попадали на объект по графику — строго в определенный день. Благодаря отлаженной системе организации медосмотров в клинике, эта задача выполняется.
Основатель INSPECTRUM CLINIC Сергей Хомутов считает, что лучшая реклама — это довольный клиент, именно поэтому команда клиники в ежедневном режиме совершенствует продукт на всех уровнях:
— Мы работаем над улучшением процесса организации в клиниках, развиваем свою IT-инфраструктуру и собственные цифровые продукты — например, клиентский сервис, которым пользуется 100% наших клиентов. Сейчас он доступен в ПК и мобильной версии, но уже этой весной выйдет разработанное нами мобильное приложение сервиса, которое позволит записаться или записать сотрудника на медосмотр буквально в два клика. Мы считаем себя медицинской IT-компанией. Я всецело уверен, что будущее за технологиями, связанными с искусственным интеллектом. Поэтому уже сейчас мы работаем над созданием рекомендательной системы на базе машинного обучения и оригинального датасета, которая поможет врачебной комиссии принимать решение о допуске или недопуске человека к работе.
Реклама. ИП Хомутов С.В.