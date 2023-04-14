Самоубийство ребенка-инвалида, секс на детской аллее и новый глава Минстроя Башкирии

В Уфе МВД начало проверку в связи с видео, на котором группа молодых людей в центре города идет по одной из центральных улиц, выкрикивая националистические призывы. Дом смерти дал знать о себе уже в понедельник, он отличится на этой неделе не один раз, и в понедельник это были еще «цветочки», однако и они могут привести к трагедии — подростки бросаются камнями в случайных прохожих на улице с крыши «Дома смерти».