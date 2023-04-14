Самоубийство ребенка-инвалида, секс на детской аллее и новый глава Минстроя Башкирии

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
В Уфе МВД начало проверку в связи с видео, на котором группа молодых людей в центре города идет по одной из центральных улиц, выкрикивая националистические призывы. Дом смерти дал знать о себе уже в понедельник, он отличится на этой неделе не один раз, и в понедельник это были еще «цветочки», однако и они могут привести к трагедии — подростки бросаются камнями в случайных прохожих на улице с крыши «Дома смерти».
Глава Башкирии поддержал инициативу о создании нового мотострелкового полка, а также заявил, что на поле боя ситуация «очень напряженная». Говорил Радий Хабиров не только о СВО, но и о состоянии Башкирии после зимы, города которые не успели преобразиться к 10 апреля получили взбучку.
В Башкирии и апрель не обойдется без длительных выходных, которых не будет по всей стране. Жители же республики будут отдыхать три дня подряд и начнутся выходные с пятницы, 21 апреля, в этот день завершается священный месяц Рамадан.
В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей и проверить сверхразум отправился наш корреспондент. И пока в Уфе появляются такие ноухау как остановки, из города в скором времени может исчезнуть один из главных его символов — памятник Салавату Юлаеву. Памятник необходимо реконструировать и что с ним будет дальше рассказали здесь.
Дневная сиеста на лавочке на «Аллее сказок» в Уфе превратилась в соитие, на оживленной улице, которая в районе считается одной из центральных. Напротив аллеи детская поликлиника, а в 10 метров — больница. Но ты не ты когда голоден.
Во вторник появились очередные плохие школьные новости — ученик 4 класса уфимской гимназии воткнул в голову одноклассника карандаш.
В среду опять отличился «Дом смерти», 17-летняя девушка упала с 6 этажа и чудом выжила. Она была доставлена на скорой в Республиканскую детскую клиническую больницу, где её прооперировали. На сегодняшний день известно, что она идет на поправку и находится в отделении травматологии.
Кировский райсуд Уфы обязал Минземимущества Башкирии до 22 августа сформировать и утвердить перечень земельных участков для бесплатного предоставления льготников в Уфе. Соответствующий иск заявил прокурор города.
К слову о прокурорах, но уже о бывших. В этот день стало известно о том, что экс-первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова могут приговорить к 19 годам тюрьмы. Гособвинение, то есть тоже прокуроры, озвучило сроки заключения для подсудимых по так называемому «прокурорскому» делу.
Пока в информационном поле поутихла история с поножовщиной в Иглинской школе № 2, в самом селе тема продолжает оставаться на гребне волны. Те, чьи дети учится в селе, где все друг друга знают, очень заинтересованы в том, чтобы знать правду.
В понедельник Хабиров угрожал увольнениям мэрам с грязными улицами, которые не отмыли и не очистили до 10 апреля, однако, судя по всему, не все отнеслись к поручению с должной серьёзностью и не исполнили его в срок. Корреспондент Mkset побывал в нескольких городах из списка и сделал очень красочный репортаж.
Глава Башкирии подписал указ, ограничивающий срок предоставления единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей мобилизованным и членам их семей. Выплаты граждане должны были получить в качестве новогоднего подарка, но по словам жителей республики денежные средства до них так и не дошли. Также Радий Хабиров распорядился открыть в Башкирии центр поддержки участников СВО, учредить который должен Минтруд.
В этот день и. о. главы регионального министерства строительства и архитектуры назначили Ридаля Саетова, советника главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам. Днем ранее предыдущий и. о. министра Егор Родин получил предостережение от региональной прокуратуры. И это при том, что обвиняемый министр Рамзиль Кучарбаев еще не лишен должности.
В пятницу стало известно о том, что на этой неделе в городе-спутнике Уфы Благовещенске 5-классник с инвалидностью свел счеты с жизнью. Город судачит о том, что ребенка затравили, власти уверены, что никого буллинга не было. Также сегодня спустя неделю власти прокомментировали и трагедию в Октябрьском, где на прошлой неделе 8-классник умер во время шуточной борьбы на перемене.
Сегодня по Башкирии бушевал ураганный ветер и досталось всей республике, по которой летали крыши, фасады и валились деревья. Собрали самые значительные выходки стихии.
И снова про детей. В пятницу в Уфе поймали мужчину, который приставал к девочкам в возрасте от 9 до 11 лет. Его выходки попали на видео и ему видимо не отвертеться. Также в это день стало известно о том, что неизвестный подлец выманил у 8-летней девочки интимные фотографии за бонусы в популярной детской игре.