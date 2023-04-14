«Распоряжение администрации»: жители Белорецка шокированы отстрелом домашних животных

Отец преградил путь странному фургону после того как догнал его и стал разбираться с находящимися внутри мужчинами. По словам Марии он хамил, показывал какую-то корочку с истертой печатью и говорил, что он офицер. Как рассказала Мария, отец который переживает за собак как за детей едва не довел себя до гипертонического криза, мужчина назвавший себя «офицером» отказывался возвращать собак.