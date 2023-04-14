«Распоряжение администрации»: жители Белорецка шокированы отстрелом домашних животных

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
На окраине Белорецка неизвестные пытались похитить домашних собак. Об этом сообщила читатель Mkset Мария Д. Все происходило в разгар рабочего дня, когда люди находятся на работе. Однако мама Марии находилась на больничном и увидела происходящее.
— Мимо дома проехала машина, фургон по типу Газели, моя мама увидела в окно как мужчина будто бы что-то достает из-под ворот. Оказалось, что не что-то, а кого-то. Мужчина доставал нашу собаку, причем не подающую признаков жизни, из будки он ее вытащил и кинул в фургон, мама тут же сказала папе и он бросился в погоню за этим мужчиной, — рассказала Мария Д.
У семьи две, обе в ошейниках. Одно животное нападавшие вытащили со двора, вторая собаку за ошейник прицепили к фургону и волокли по земле — хозяева не знают останется ли животное в живых.
Отец преградил путь странному фургону после того как догнал его и стал разбираться с находящимися внутри мужчинами. По словам Марии он хамил, показывал какую-то корочку с истертой печатью и говорил, что он офицер. Как рассказала Мария, отец который переживает за собак как за детей едва не довел себя до гипертонического криза, мужчина назвавший себя «офицером» отказывался возвращать собак.
Пострадавшие сообщают, что собак начали отлавливать после предупреждения администрации о том, что собакам семьи недопустимо гулять на улице. Однако никто из администрации, по словам пострадавших, не предупредил их о том, что на них есть жалобы.
— Фургон был забит собаками, я написала о произошедшем у нас ужасе в городской паблик и горожане стали писать, что вчера пропадали собаки, и некоторые говорят что якобы было некое распоряжение администрации, план на отлов, — предполагает Мария.
Информацией девушка делилась с Mkset что называется по горячим следам. С корреспондентом она общалась сразу после того как ее родители дождались приезда правоохранителей. По данным нашей собеседницы и полиция и скорая зафиксировали жалобы пострадавших, а шприцы найденные на территории двора забрали на экспертизу. Mkset также обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу МВД по Башкирии. Получить оперативный комментарий в администрации Белорецкого района не удалось.
– У собаки перебиты ноги. В нее стреляли из дробовика, это в полиции сказали, сам факт стрельбы средь бела дня, – возмущена Мария.
Напомним, позавчера, 12 апреля Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке обнаружили гору трупов собак. Со слов активистов, в братской могиле находилось более сотни животных, многие из которых были в ошейниках. Активисты предполагают, что за этим стоит компания по отлову животных.