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«Распоряжение администрации»: жители Белорецка шокированы отстрелом домашних животных

14 апреля 2023, 17:20
Фото: mkset.ru

Полный фургон: В Белорецке «офицер» стрелял в собак и увозил их со двора при хозяевах

Хозяева отбили умирающих собак с боем и разнервничались до проблем со здоровьем, а теперь общаются с полицией.

На окраине Белорецка неизвестные пытались похитить домашних собак. Об этом сообщила читатель Mkset Мария Д. Все происходило в разгар рабочего дня, когда люди находятся на работе. Однако мама Марии находилась на больничном и увидела происходящее.

— Мимо дома проехала машина, фургон по типу Газели, моя мама увидела в окно как мужчина будто бы что-то достает из-под ворот. Оказалось, что не что-то, а кого-то. Мужчина доставал нашу собаку, причем не подающую признаков жизни, из будки он ее вытащил и кинул в фургон, мама тут же сказала папе и он бросился в погоню за этим мужчиной, — рассказала Мария Д.

У семьи две, обе в ошейниках. Одно животное нападавшие вытащили со двора, вторая собаку за ошейник прицепили к фургону и волокли по земле — хозяева не знают останется ли животное в живых.

Отец преградил путь странному фургону после того как догнал его и стал разбираться с находящимися внутри мужчинами. По словам Марии он хамил, показывал какую-то корочку с истертой печатью и говорил, что он офицер. Как рассказала Мария, отец который переживает за собак как за детей едва не довел себя до гипертонического криза, мужчина назвавший себя «офицером» отказывался возвращать собак.

Видео: mkset.ru

Пострадавшие сообщают, что собак начали отлавливать после предупреждения администрации о том, что собакам семьи недопустимо гулять на улице. Однако никто из администрации, по словам пострадавших, не предупредил их о том, что на них есть жалобы.

— Фургон был забит собаками, я написала о произошедшем у нас ужасе в городской паблик и горожане стали писать, что вчера пропадали собаки, и некоторые говорят что якобы было некое распоряжение администрации, план на отлов, — предполагает Мария.

Информацией девушка делилась с Mkset что называется по горячим следам. С корреспондентом она общалась сразу после того как ее родители дождались приезда правоохранителей. По данным нашей собеседницы и полиция и скорая зафиксировали жалобы пострадавших, а шприцы найденные на территории двора забрали на экспертизу. Mkset также обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу МВД по Башкирии. Получить оперативный комментарий в администрации Белорецкого района не удалось. 

– У собаки перебиты ноги. В нее стреляли из дробовика, это в полиции сказали, сам факт стрельбы средь бела дня, – возмущена Мария.

Напомним, позавчера, 12 апреля Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке обнаружили гору трупов собак. Со слов активистов, в братской могиле находилось более сотни животных, многие из которых были в ошейниках. Активисты предполагают, что за этим стоит компания по отлову животных.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия#Видео
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