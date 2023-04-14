РАНХиГС: На трудовом рынке растет спрос на сотрудников старше 50 лет

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:35
РАНХиГС предлагает слушателям от 50 лет и старше пройти бесплатное повышение квалификации в соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Кроме того, специалистам старше 50 лет предоставляется возможность получить дополнительную профессию. Участниками программы могут стать жители всех российских регионов.
Как отметил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, интерес работодателей к соискателям старше 50 лет можно объяснить несколькими причинами. Такие специалисты, прежде всего, обладают большим жизненным опытом и способны быстрее выстраивать отношения как внутри коллектива, так и с сотрудниками партнерских организаций. Чаще всего при приеме на работу они предъявляют адекватные зарплатные требования, зная цену своему опыту и навыкам; проявляют лояльность к решениям руководителей и способны пойти на компромисс. При этом они инициативны, исполнительны и обладают организаторскими качествами. Сотрудники старше 50 лет становятся опытными наставниками для молодых специалистов и являются связующим звеном между руководством организации и остальным коллективом. Об этом пишет newsnn.ru.
Слушатели старше 50 лет главным образом отдают предпочтение следующим программам: «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Специалист в сфере закупок», «Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя», «1С для начинающих».
Всего РАНХиГС предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, которые предоставляются в различных субъектах РФ в соответствии с потребностями местного рынка труда. Слушатели обучаются не только в очном, но и в удаленном формате.
Стать слушателями обучающих программ федерального проекта могут россияне от 50 лет и старше; безработные; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; находящиеся в декрете или неработающие женщины с детьми до 7 лет; граждане младше 35 лет, не имеющие среднего специального и высшего образования; окончившие службу в армии нетрудоустроенные граждане; а также находящиеся под риском увольнения и ряд иных категорий.
Узнать больше о проекте и изучить порядок зачисления на курс можно на сайте. Информация о бесплатных программах переподготовки размещена в соцсетях VK, ОК и Telegram. Ответы на вопросы можно получить в кол-центре проекта, позвонив по номеру 8 (804) 700-07-70 или отправив письмо по электронной почте [email protected]