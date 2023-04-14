РАНХиГС: На трудовом рынке растет спрос на сотрудников старше 50 лет

Как отметил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, интерес работодателей к соискателям старше 50 лет можно объяснить несколькими причинами. Такие специалисты, прежде всего, обладают большим жизненным опытом и способны быстрее выстраивать отношения как внутри коллектива, так и с сотрудниками партнерских организаций. Чаще всего при приеме на работу они предъявляют адекватные зарплатные требования, зная цену своему опыту и навыкам; проявляют лояльность к решениям руководителей и способны пойти на компромисс. При этом они инициативны, исполнительны и обладают организаторскими качествами. Сотрудники старше 50 лет становятся опытными наставниками для молодых специалистов и являются связующим звеном между руководством организации и остальным коллективом. Об этом пишет newsnn.ru.