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Published Сегодня, 10:17

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Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в Пасху

14 апреля 2023, 10:17
Фото: 1MI
На смену ураганному ветру в республику придет снег и ночные морозы до –13.

Погода в пятницу, 14 апреля стала не самым приятным сюрпризом для жителей республики. Резкое похолодание и ураганный ветер сносит остановки и в буквальном смысле срывает крыши. Однако по данным синоптиков Башгидрометцентра это буйство стихии продлится не долго и к празднику Светлой Христовой Пасхи ветер обещает стихнуть.

Ночь пятницы все еще продолжит быть ветренной, и к тому же будет весьма морозной. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов в северных районах, по республике в целом не должна опуститься ниже 0.

В субботу же 15 апреля синоптики не прогнозируют существенных осадков по республике, но при этом по югу республики стоит ждать дождя, который будет переходить в мокрый снег. Ветер в субботу продолжит быть сильным, местами возможны порывы до очень сильного. Днем будет прохладно, от 1 до 6 градусов, ночью от -3 до -8, в горах до — 13 градусов

В праздничное воскресенье погода существенно изменится в лучшую сторону, прогнозируется день без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, но уже умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8 градусов, в северных и горных районах до -13, днем от 5 до 10 градусов.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Погода
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