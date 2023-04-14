Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в Пасху

В субботу же 15 апреля синоптики не прогнозируют существенных осадков по республике, но при этом по югу республики стоит ждать дождя, который будет переходить в мокрый снег. Ветер в субботу продолжит быть сильным, местами возможны порывы до очень сильного. Днем будет прохладно, от 1 до 6 градусов, ночью от -3 до -8, в горах до — 13 градусов