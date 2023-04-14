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Неизвестный развел 8-летнюю девочку из Уфы на интимные фото за скины в игре Roblox

14 апреля 2023, 15:06
Фото: 1MI
Любителя детских интимных фотографий мать девочки решила отыскать с правоохранителями.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на телеграм-канал BAZA в Уфе произошел вопиющий случай. С помощью популярной у младших школьников компьютерной игры Roblox неизвестный выманил у 8-летней школьницы фотографии интимного характера. Он пообещал девочке так называемые скины, то есть возможность менять внешний вид и способности персонажа игры.

Перед тем как получить от ребенка фотографии незнакомец несколько дней переписывался с ребенком. 11 апреля началась переписка, а 13 апреля о ней узнала мама девочки. Как сообщает ВГТРК Башкортостан, мама девочки отправилась в полицию и написала заявление, и сейчас уже следователи занимаются этой историей. Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Следкома по Башкирии и опубликует комментарий ведомства после его получения.

Напомним, сегодня МВД и Следком по Башкирии сообщили о задержании ранее судимого 37-летнего мужчины, который за день домогался трех девочек в возрасте от 9 до 11 лет.

Судимый 37-летний уфимец приставал к трем маленьким девочкам на улице Российской
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия
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