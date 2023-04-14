Неизвестный развел 8-летнюю девочку из Уфы на интимные фото за скины в игре Roblox

Перед тем как получить от ребенка фотографии незнакомец несколько дней переписывался с ребенком. 11 апреля началась переписка, а 13 апреля о ней узнала мама девочки. Как сообщает ВГТРК Башкортостан, мама девочки отправилась в полицию и написала заявление, и сейчас уже следователи занимаются этой историей. Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Следкома по Башкирии и опубликует комментарий ведомства после его получения.