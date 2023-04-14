Мэр города в Башкирии прокомментировал смерть 14-летнего мальчика на перемене в школе

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Несколькими днями ранее в Башкирии в ходе школьной драки скончался 14-летний мальчик. Отмечается, что драка якобы была шуточной и произошла во время перерыва между занятиями в школе №18 города Октябрьский. О трагедии высказался мэр города.
Как отметил Алексей Шмелев, причины произошедшего до сих пор остаются неизвестными — над установлением обстоятельств будут работать специалисты. В настоящий момент проходит опрос очевидцев, проводится судмедэкспертиза. По свидетельству очевидцев, ничего выходящего за рамки обычной шуточной борьбы между школьниками на перемене не происходило. Шмелев подчеркивает, что школа открыта для взаимодействия и помогает следственным органам всем, чем может.
— Это большая трагедия и для школы, и для всего города. Но в первую очередь, конечно, для родных и близких мальчика. От всех горожан выражаю искренние соболезнования семье погибшего, его друзьям, одноклассникам, — прокомментировал инцидент сити-менеджер.
Алексей Шмелев также высказался о неоднозначной реакции пользователей в соцсетях. По его словам, в сети развернулось бурное обсуждение этого происшествия. Выдвигаются различные версии и гипотезы, вплоть до обвинений и оскорблений.