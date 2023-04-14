Мэр Благовещенска прокомментировал самоубийство пятиклассника-инвалида в Башкирии

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Мэр башкирского города Благовещенска Олег Голов прокомментировал Mkset суицид пятиклассника-инвалида одной из городских школ. Напомним, сегодня, 14 апреля в городе хоронят мальчика, который наложил на себя руки. Соцсети трубят о травле в отношении мальчика, однако власти опровергают эту версию.
Так, в беседе с корреспондентом Mkset Голов назвал кощунством и «танцами на костях» то, что сейчас происходит в социальных сетях, где обсуждаются причины произошедшего, в то время как родители хоронят своего ребенка и переживают великое горе.
— Ребенок покончил с собой. Правоохранители проводят проверку. Буллинга в школе не было, мальчик хорошо учился, несмотря на инвалидность. Активно принимал участие в жизни класса, участвовал в активностях и был обладателем почетных грамот. Изгоем в классе мальчик не был, всегда находился среди учеников, — рассказал Олег Голов.
Также мэр Благовещенска рассказал о том, что мальчик воспитывался в благополучной многодетной семье, а для всего города произошедшее стало шоком.
Напомним, апрель 2023 года в Башкирии пугает количеством страшных происшествий в школах. Аккурат после создания в республике комиссии по противодействию травли в школах, в школе в Иглино семиклассница напала на одноклассниц с кухонным ножом, на следующий день, в четверг 6 апреля восьмиклассник погиб в ходе шуточной борьбы на перемене, 9 апреля в уфимской гимназии четырехклассник вонзил карандаш в голову однокласснику, но эта история обошлась даже без заявления в полицию.