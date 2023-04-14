Мэр Благовещенска прокомментировал самоубийство пятиклассника-инвалида в Башкирии

Напомним, апрель 2023 года в Башкирии пугает количеством страшных происшествий в школах. Аккурат после создания в республике комиссии по противодействию травли в школах, в школе в Иглино семиклассница напала на одноклассниц с кухонным ножом, на следующий день, в четверг 6 апреля восьмиклассник погиб в ходе шуточной борьбы на перемене, 9 апреля в уфимской гимназии четырехклассник вонзил карандаш в голову однокласснику, но эта история обошлась даже без заявления в полицию.