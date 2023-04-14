ЛДПР даёт возможность прокатиться на социальном лифте

«ЛДПР создаёт социальный лифт для самых инициативных и неравнодушных граждан. Для тех, кто не может пробиться через бюрократические проволочки, созданные в других партиях, и кому есть что предложить для своей страны и региона. Мы дадим возможность и ресурсы для реализации идей. Мы приглашаем всех, кто готов встать с нами плечом к плечу в ряды партии конструктивной оппозиции», — говорит председатель партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.