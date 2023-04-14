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ЛДПР даёт возможность прокатиться на социальном лифте

14 апреля 2023, 10:38
Фото: 1MI
Исполнить мечту и воплотить идею станет проще с помощью проекта «ЛДПР.Старт». Партия дает возможность «политическим неофитам» пройти путь от личной инициативы до большой политики.

В чем суть проекта?

Конкурс «ЛДПР.Старт» предлагает неравнодушным гражданам, которые имеют силы и желание реализовать свой проект и изменить жизнь вокруг себя, новые возможности. Не секрет, что многие активисты зачастую сталкиваются с равнодушием чиновников. Заявки на грантовую поддержку проекта отклоняются по формальным причинам, а ответственные за прием документации не оказывают никакой консультационной помощи. Это и не удивительно с чиновничьей логикой: чем больше отказов, тем целее средства, которые можно перераспределить. И в этом на помощь общественнику приходит старейшая политическая партия России.

На первом этапе участники пройдут обучение, как правильно подать и оформить идею, как отстоять ее в открытой дискуссии. Потом с помощью деловых игр и учебных штабов у них будет возможность «обкатать» механизмы реализации проекта. Все это время с участниками будут работать профессиональные наставники: эксперты и известные политики.

Кто участник?

Участвовать в конкурсе могут люди старше 18 лет, не состоящие в других партиях. Главное условие — успешная общественная деятельность. Например, быть лидером студенчества, волонтёром СВО, активистом неформальных родительских сообществ, экологических движений, зооактивистом или ещё кем-то, кто каждый день старается сделать жизнь людей лучше. Принять участие в нем просто: нужно быть либо членом ЛДПР, либо беспартийным, не иметь судимостей. Подробности и форма для заявки — на сайте лдпр-старт.рф. Регистрация — до 21 апреля.

«ЛДПР создаёт социальный лифт для самых инициативных и неравнодушных граждан. Для тех, кто не может пробиться через бюрократические проволочки, созданные в других партиях, и кому есть что предложить для своей страны и региона. Мы дадим возможность и ресурсы для реализации идей. Мы приглашаем всех, кто готов встать с нами плечом к плечу в ряды партии конструктивной оппозиции», — говорит председатель партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Шаг в будущее

Как показывает практика, «вес» депутата серьезнее, чем общественника. Учитывая этот немаловажный фактор, победители конкурса «ЛДПР.Старт» получат возможность выдвинуться кандидатом от партии на выборах любого уровня. На ведение избирательной кампании в своем округе ЛДПР выделит грант.

Обучать «политических новобранцев» азам работы с избирателями, последователями и оппонентами партия также планирует совершенно бесплатно. Ее задача — подготовить не функционеров, задача которых — единодушно поднимать руки на думских голосованиях, а ярких лидеров, которые способны увлечь за собой своих сторонников, и этим изменить свою улицу, город, регион.

#Новости#Политика#Башкортостан#Андрей Королев
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