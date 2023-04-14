Глава минздрава Башкирии назвал 5 признаков наличия огромного червя в организме

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:47
В Уфе 58-летнему местному жителю удалили из кишечника ленточного червя длиной 1,2 метра. Опасный паразит развивался в организме в течение нескольких лет, а сам же мужчина обратился к медикам с жалобами на боль в животе. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматулин, комментируя событие, назвал пять признаков, свидетельствующих о том, что в организме могут находиться черви.
Так, одними из главных симптомов являются выраженная боль в животе и многократная рвота. Примечательно также, что изначально мужчине поставили диагноз «острая желудочная непроходимость».
Помимо этого глава регионального Минздрава обратил внимание жителей республики на качество прожарки употребляемого ими мяса. По его словам, опасных вредителей могут занести в организм плохо прожаренный свиной шашлык или стейк с кровью. В связи с этим Рахматуллин рекомендовал жителям республики тщательнее подходить к выбору и готовке мясных продуктов.
Ранее врач из Башкирии Гульнур Нигманова также назвала основные признаки того, что в организме человека завелись паразиты. Среди них специалист выделила такие симптомы, как: