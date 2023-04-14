Глава минздрава Башкирии назвал 5 признаков наличия огромного червя в организме

В Уфе 58-летнему местному жителю удалили из кишечника ленточного червя длиной 1,2 метра. Опасный паразит развивался в организме в течение нескольких лет, а сам же мужчина обратился к медикам с жалобами на боль в животе. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматулин, комментируя событие, назвал пять признаков, свидетельствующих о том, что в организме могут находиться черви.