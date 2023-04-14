Что делал покончивший с собой пятиклассник в Башкирии в последний день жизни

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Ученик пятого класса свел счеты с жизнью в башкирском городе Благовещенске. Как стало известно Mkset, трагедия произошла ещё 12 апреля. Тело мальчика якобы обнаружил отец ребенка.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в администрацию города, где корреспонденту сообщили, что похороны мальчика состоялись сегодня, 14 апреля. При этом в администрации подчеркивают, что произошедшее стало шоком и трагедией не только для родителей мальчика, но и для всего города.
По одной из версий, причиной, по которой мальчик решился свести счеты с жизнью, могли стать плохие отношения со сверстниками и буллинг, которому тот якобы подвергался. Известно, что у мальчика была инвалидность. Комментируя инцидент, в администрации отмечают, что учителя и педсостав школы, где учился ребенок, отзываются о нем и его семье исключительно в положительном ключе. Мальчик получал хорошие оценки и принимал участие в школьных олимпиадах.
Известно также, что в день, когда мальчика не стало, он посещал школу и делал уроки дома.
По информации администрации города, в классе у мальчика были друзья, дети якобы спокойно общались между собой — врагов среди сверстников у мальчика не было. Имела ли место быть травля в школьной жизни ребенка, предстоит выяснить следственному комитету.