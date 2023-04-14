Что делал покончивший с собой пятиклассник в Башкирии в последний день жизни

По одной из версий, причиной, по которой мальчик решился свести счеты с жизнью, могли стать плохие отношения со сверстниками и буллинг, которому тот якобы подвергался. Известно, что у мальчика была инвалидность. Комментируя инцидент, в администрации отмечают, что учителя и педсостав школы, где учился ребенок, отзываются о нем и его семье исключительно в положительном ключе. Мальчик получал хорошие оценки и принимал участие в школьных олимпиадах.