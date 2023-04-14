«Башнефть» отправила более 72,8 тыс. тонн вторичного сырья на переработку

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Собранное вторсырье будет использовано в металлургической, стекольной и целлюлозной промышленности, а также для получения товаров народного потребления из переработанного пластика.
Добавим, что раздельный сбор бытового мусора — одна из важных составляющих сохранения окружающей среды в «Башнефти». В офисах, на промышленных площадках филиалов и дочерних предприятий компании установлены специальные маркированные контейнеры для сбора и накопления различных видов вторичных ресурсов — стекла, бумаги, пластика, батареек. Для привлечения внимания к раздельному сбору мусора предприятия «Башнефти» регулярно проводят экологические акции и организовывают просветительские мероприятия для молодежи.
Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК «Роснефть», которая ежегодно реализует проекты, способствующие переходу к экономике замкнутого цикла. Такой подход призван изменить классическую линейную модель производства, концентрируясь на продуктах и услугах, которые минимизируют отходы и другие виды загрязнений.
Напомним, что только за 2022 год «Башнефть» инвестировала в природоохранные проекты более 6,6 млрд рублей, а в Уфе, где находится нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «Башнефти», воздействие на атмосферный воздух снизили на 6%.