«Башнефть» отправила более 72,8 тыс. тонн вторичного сырья на переработку

Добавим, что раздельный сбор бытового мусора — одна из важных составляющих сохранения окружающей среды в «Башнефти». В офисах, на промышленных площадках филиалов и дочерних предприятий компании установлены специальные маркированные контейнеры для сбора и накопления различных видов вторичных ресурсов — стекла, бумаги, пластика, батареек. Для привлечения внимания к раздельному сбору мусора предприятия «Башнефти» регулярно проводят экологические акции и организовывают просветительские мероприятия для молодежи.