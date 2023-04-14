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«Башнефть» отправила более 72,8 тыс. тонн вторичного сырья на переработку

14 апреля 2023, 12:04
Фото: Башнефть
АНК «Башнефть (входит в структуру „Роснефти“) подвела итоги среднесрочной экологической программы по вторичной переработке отходов. Всего с 2018 года было собрано и передано для переработки 72 600 тонн металлолома, более 190 тонн бумаги и картона, 28 тонн стекла и свыше 4 тонн пластика.

Собранное вторсырье будет использовано в металлургической, стекольной и целлюлозной промышленности, а также для получения товаров народного потребления из переработанного пластика.

Добавим, что раздельный сбор бытового мусора — одна из важных составляющих сохранения окружающей среды в «Башнефти». В офисах, на промышленных площадках филиалов и дочерних предприятий компании установлены специальные маркированные контейнеры для сбора и накопления различных видов вторичных ресурсов — стекла, бумаги, пластика, батареек. Для привлечения внимания к раздельному сбору мусора предприятия «Башнефти» регулярно проводят экологические акции и организовывают просветительские мероприятия для молодежи.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК «Роснефть», которая ежегодно реализует проекты, способствующие переходу к экономике замкнутого цикла. Такой подход призван изменить классическую линейную модель производства, концентрируясь на продуктах и услугах, которые минимизируют отходы и другие виды загрязнений.

Напомним, что только за 2022 год «Башнефть» инвестировала в природоохранные проекты более 6,6 млрд рублей, а в Уфе, где находится нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «Башнефти», воздействие на атмосферный воздух снизили на 6%.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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