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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

16 апреля в Москве пройдет крупный форум по природной фотографии

14 апреля 2023, 15:26
16 апреля в Москве пройдет крупнейший форум Nature Photo Talks посвященный дикой природе, который организован Nature Photo Team совместно с Союзом фотографов дикой природы и проектом «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» медиагруппы «Красный квадрат».

Форум будет интересен не только фотографам, но и любителям природы и путешествий, пишут iz.ru. Спикерами форума будут опытные фотографы, чье творчество вдохновляет миллионы, в том числе победители и члены жюри масштабных фотоконкурсов.

Гости форума узнают о том, какие снимки можно сделать за выходные рядом с Москвой, научатся снимать птиц и узнают, какая фототехника поможет в творчестве. Также предусмотрен бесплатный тест-драйв современной фототехники и чистка камер и оптики от партнеров.

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