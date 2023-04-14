16 апреля в Москве пройдет крупный форум по природной фотографии

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Форум будет интересен не только фотографам, но и любителям природы и путешествий, пишут iz.ru. Спикерами форума будут опытные фотографы, чье творчество вдохновляет миллионы, в том числе победители и члены жюри масштабных фотоконкурсов.
Гости форума узнают о том, какие снимки можно сделать за выходные рядом с Москвой, научатся снимать птиц и узнают, какая фототехника поможет в творчестве. Также предусмотрен бесплатный тест-драйв современной фототехники и чистка камер и оптики от партнеров.