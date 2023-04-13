Власти Башкирии озвучили новую дату открытия скандальной дороги Бирск-Тастуба-Сатка

Власти Башкирии сообщили, когда ремонт автодороги Бирск-Тастуба-Сатка будет полностью завершен. В Минрансе РБ Mkset сообщили, что на данный момент участок дороги с км 148,1 по км 168,35 уже сдан в эксплуатацию. На участке с км 107,1 по 148,1 еще ведутся работы.