Власти Башкирии озвучили новую дату открытия скандальной дороги Бирск-Тастуба-Сатка

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:42
Власти Башкирии сообщили, когда ремонт автодороги Бирск-Тастуба-Сатка будет полностью завершен. В Минрансе РБ Mkset сообщили, что на данный момент участок дороги с км 148,1 по км 168,35 уже сдан в эксплуатацию. На участке с км 107,1 по 148,1 еще ведутся работы.
К слову, сроки завершения реконструкции не раз переносились и крайний раз объект планировали сдать в первой половине 2023 года, однако срок был вновь перенесен. В ведомстве заявили, что зона работ характеризируется крайне сложными инженерно-геологическими условиями.
— В связи с тем, что произошел сдвиг земляного полотна на одном из участков и возникла угроза безопасности при дальнейшей эксплуатации возводимого объекта, была выполнена частичная разборка земляного полотна, — добавили в Минтрансе РБ.
Так, на этот раз дорогу сдать обещают в декабре 2023 года.
Напомним, что по-настоящему дорога прославилась в сентябре 2022 года, когда полотно пошло гигантскими трещинами, в которые помещался человек. Тогда в АО «Башкиравтодор» причиной возникновения дефекта сочли особенности местного грунта насыпи.