В Уфе срочно эвакуировали всех учащихся одной из школ

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Сегодня, 13 апреля, в Уфе вновь эвакуировали учащихся школы №27. Как сообщили Mkset в пресс-службе городской мэрии, причиной для тревоги послужило сообщение о минировании в здании.
На место оперативно были направлены все профильные службы экстренного реагирования, также организована работа согласно алгоритму действий в подобных случаях.
Напомним, что это далеко не первая эвакуация учащихся и сотрудников школы №27. Так, в марте из-за анонимного сообщения были эвакуированы около 1000 человек.