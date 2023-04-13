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В Уфе срочно эвакуировали всех учащихся одной из школ

13 апреля 2023, 05:54
Фото: 1MI
На место выехали профильные службы.

Сегодня, 13 апреля, в Уфе вновь эвакуировали учащихся школы №27. Как сообщили Mkset в пресс-службе городской мэрии, причиной для тревоги послужило сообщение о минировании в здании.

На место оперативно были направлены все профильные службы экстренного реагирования, также организована работа согласно алгоритму действий в подобных случаях.

Напомним, что это далеко не первая эвакуация учащихся и сотрудников школы №27. Так, в марте из-за анонимного сообщения были эвакуированы около 1000 человек. 

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#Элина Сайфранова
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