В центре Уфе снесли построенный еще в 1917 году доходный дом Раевской

При этом в мэрии отмечают, что до начала демонтажных работ городские службы направили запрос в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан об уточнении статуса здания. Как сообщили в управлении, данное здание не включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории республики.