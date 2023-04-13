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В центре Уфе снесли построенный еще в 1917 году доходный дом Раевской

13 апреля 2023, 13:30. Обновлено в 14:20
Фото: Яндекс.Карты
Несмотря на столетнюю историю здание не являлось культурным памятником

В Уфе снесли признанный аварийным еще несколькими годами ранее доходный дом Раевской по улице Севрдлова. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сообщается, что многоквартирный дом № 65 по улице Свердлова признан аварийным и подлежащим сносу в 2013 году. Таким образом, доходный дом включили в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Жильцов дома расселили еще в 2022 году.

При этом в мэрии отмечают, что до начала демонтажных работ городские службы направили запрос в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан об уточнении статуса здания. Как сообщили в управлении, данное здание не включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории республики.

Отметим, что доходный дом Раевской располагается неподалеку от другого здания с более чем полувековой историей - усадьбой Бухартовских. Одно из самых красивых исторических зданий Уфы уже в течение долгих лет приходит во все больший упадок. Подробнее о его истории Mkset рассказывал здесь.   

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#Азамат Нухов#Город#Общество
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