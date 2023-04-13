В России в типовых новостройках хотят ввести стандарты отделки

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Изменить нормы отделки планируется в новостройках стандартного класса — с 2020 года отделка в таком жилье при сдаче в эксплуатацию обязательна. В частности, предлагается использовать более качественные технологии и материалы — об этом сообщают «Известия».
По мнению инициаторов обращения в Минстрой, поступает много обращений от тех, кто только въехал в жилье стандартного класса, — они жалуются на низкое качество работ и материалов. При этом зачастую им приходится демонтировать двери и устанавливать новые, фактически заново делать ремонт.
Конкретно имеется в виду исключение использования линолеума и установление минимальной твердости используемого ламината не ниже 33-го класса износостойкости. также планируется ввести обязательность гидроизоляции санузлов, установить критерии качества используемых дверей, сделать обязательной керамическую плитку в санузлах, подоконники, ввести жесткие критерии к качеству отделочных работ и т. д.
Напомним, стандартное жилье — самое дешевое в стране, при этом зачастую его возводят для передачи льготникам и нуждающимся. Чтобы мера не привела к росту стоимости квадратного метра, нужно создать конкурентные условия, наращивать объем предложения и расширять количество участников такого строительства, считают эксперты.
Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Рузилевич Гарипов подчеркивает, что предложенная инициатива направлена на улучшение качества жизни будущих жильцов.
— Если застройщик руководствуется минимальными требованиями к отделке стандартного жилья, это сводит на нет её преимущества. А это не только отсутствие шума от строительных работ у новосёлов, но и более высокая привлекательность жилья с отделкой, — считает Рифат Гарипов.
При этом на рынке недвижимости такая категория жилья составляет существенную долю. Например, к концу прошлого года на рынке массовой недвижимости Москвы было 130 таких проектов. Суммарный объем предложения составил 26,6 тыс. объектов, годовой прирост квартир стандартного класса в Москве — 55%. Для сравнения — общий объем новостроек в Москве за тот же период составил почти 69 тысяч объектов, — отметил Гарипов Рифат Рузилевич.