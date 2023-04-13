В России в типовых новостройках хотят ввести стандарты отделки

— Если застройщик руководствуется минимальными требованиями к отделке стандартного жилья, это сводит на нет её преимущества. А это не только отсутствие шума от строительных работ у новосёлов, но и более высокая привлекательность жилья с отделкой, — считает Рифат Гарипов.