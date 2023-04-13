В Перми на площадке ПЦБК организовали квест «Бумажные игры»

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В общей сложности в первом таком квесте смогли поучаствовать 65 молодых людей, которых решено было разбить на пять групп. Каждая команда отправлялась на конкретный участок производства. Таким образом студенты побывали на лесной бирже, где проходит подготовка и переработка березового баланса, в цеху целлюлозы высокого выхода, в размольно-подготовительном отделе для переработки макулатуры, а также в картонно-бумажных цехах № 1 и № 2, ответственных за изготовление бумаги для гофрирования и картона, и оборудованном для выпуска упаковки гофроцехе № 1. О работе каждого конкретного цеха молодежи рассказывали наставники из числа работников Пермской целлюлозно-бумажной компании. Наставники также провели краткий экскурс в историю самого предприятия. На всех этапах квеста студенты должны были выполнять связанные с производством задания, - пишет properm.
Директор по персоналу Пермской ЦБК Ольга Коршунова отметила, что для процветания каждого производственного предприятия необходимо регулярное пополнение кадров из числа выпускников специализированных вузов и ссузов. На данный момент каждый третий сотрудник компании – младше 35 лет, а средний возраст работников – 42 года.
Коршунова сообщила, что ПЦБК организовала профориентационную деятельность с привлечением школьников и студентов в виде разноплановых мероприятий. Первый в своем роде квест – это не просто посещение производственных цехов, а полное погружение в рабочие процессы по изготовлению целлюлозно-бумажной продукции.
Благодаря «Бумажным играм» молодые люди смогли изучить детали производственных механизмов и собственноручно изготовить полуфабрикат (щепу, макулатурную массу, бумагу, картон, целлюлозу или гофроящик). На основе полученных знаний участники квеста готовили презентации, чтобы рассказать остальным командам о тех процессах, которые они смогли изучить. Таким образом удалось сформировать полноценную технологическую цепочку, которая начиналась с изготовления сырья и заканчивалась созданием готовой продукции.
Учащаяся Пермского политеха Полина Королькова уже второй раз посетила производственную площадку ПЦБК. Девушка заканчивает третий курс вуза по специальности «Технологии целлюлозно-бумажного производства». Она рада, что смогла вживую понаблюдать за работой всех агрегатов и технических средств, и планирует проходить свою летнюю практику на производстве, а еще год спустя – устроиться работать в ПЦБК после окончания университета.
Участников «Бумажных игр» наградили дипломами за эффективную игру, проявленную смекалку и отличную командную работу. Кроме того, командам вручили фирменные сувениры от ПЦБК.