В Перми на площадке ПЦБК организовали квест «Бумажные игры»

В общей сложности в первом таком квесте смогли поучаствовать 65 молодых людей, которых решено было разбить на пять групп. Каждая команда отправлялась на конкретный участок производства. Таким образом студенты побывали на лесной бирже, где проходит подготовка и переработка березового баланса, в цеху целлюлозы высокого выхода, в размольно-подготовительном отделе для переработки макулатуры, а также в картонно-бумажных цехах № 1 и № 2, ответственных за изготовление бумаги для гофрирования и картона, и оборудованном для выпуска упаковки гофроцехе № 1. О работе каждого конкретного цеха молодежи рассказывали наставники из числа работников Пермской целлюлозно-бумажной компании. Наставники также провели краткий экскурс в историю самого предприятия. На всех этапах квеста студенты должны были выполнять связанные с производством задания, - пишет properm.