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Published Сегодня, 18:34

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Updated Сегодня, 18:36

В Париже протестующие бросили в полицию взрывчатое вещество

13 апреля 2023, 18:34
В Париже протестующие бросили емкость с зажигательной смесью в сторону полицейских, на одном из них загорелась одежда. Инцидент произошел на площади Бастилии, где проходят ожесточенные столкновения между протестующими и правоохранительными органами.

Бутылка с горючим разбилась о стену здания, где находились полицейские, после чего зажигательная смесь оказалась на тротуаре, а также на одежде одного из правоохранителей и воспламенилась, пишет iz.ru.

Пламя было потушено коллегами полицейского за несколько секунд, а на тротуаре потушили спасатели, находящиеся в зоне событий. По данным телеканала BFM, пострадали десять полицейских, один из которых был госпитализирован.

Кроме того, протестующие ворвались в здание Банка Франции, однако их действия были пресечены полицейскими, которые использовали слезоточивый газ.

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