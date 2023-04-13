В Париже протестующие бросили в полицию взрывчатое вещество

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Бутылка с горючим разбилась о стену здания, где находились полицейские, после чего зажигательная смесь оказалась на тротуаре, а также на одежде одного из правоохранителей и воспламенилась, пишет iz.ru.
Пламя было потушено коллегами полицейского за несколько секунд, а на тротуаре потушили спасатели, находящиеся в зоне событий. По данным телеканала BFM, пострадали десять полицейских, один из которых был госпитализирован.
Кроме того, протестующие ворвались в здание Банка Франции, однако их действия были пресечены полицейскими, которые использовали слезоточивый газ.