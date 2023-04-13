В нацпарке «Башкирия»» пробудившийся медведь танцевально чесал спину и попал на видео

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В фотоловушку, установленную в национальном парке «Башкирия» в Мелеузовском районе Башкирии, попал медведь. Косолапый не просто прогуливался мимо установленой «скрытой камеры», а прямо напротив нее взялся выполнять важную для медведя процедуру, которая со стороны может напоминать танец. Особенно если на фоне играет энергичная музыка.
Однако на самом деле процесс трения медведя о деревья крайне важный и очень функциональный. В то время когда мишка чешется о кору дерева, он метит территорию своим уникальным запахом, который оповестит других обитателей леса, о том, что здесь уже «занято».
Также смола которая есть на коре деревьев выполняет для косолапых «косметическую» и защитную функцию. ОН попадая на шерсть защищает животное от укусов насекомых, таких как блохи, клещи и гнус.
Специалисты нацпарка рассказывают, что потом по царапинам на коре можно определить возраст и размер медведя, который об него чесался. Главное, убедиться, что его нет рядом.