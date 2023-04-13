mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Изображение материала

В нацпарке «Башкирия»» пробудившийся медведь танцевально чесал спину и попал на видео

13 апреля 2023, 06:30
Фото: скриншот видео от нацпарка "Башкирия"
Этот «танец» на самом деле очень функционален для медведя, он выполняет функцию метки и защиты.

В фотоловушку, установленную в национальном парке «Башкирия» в Мелеузовском районе Башкирии, попал медведь. Косолапый не просто прогуливался мимо установленой «скрытой камеры», а прямо напротив нее взялся выполнять важную для медведя процедуру, которая со стороны может напоминать танец. Особенно если на фоне играет энергичная музыка.

Видео: видео от нацпарка "Башкирия"

Однако на самом деле процесс трения медведя о деревья крайне важный и очень функциональный. В то время когда мишка чешется о кору дерева, он метит территорию своим уникальным запахом, который оповестит других обитателей леса, о том, что здесь уже «занято».

Также смола которая есть на коре деревьев выполняет для косолапых «косметическую» и защитную функцию. ОН попадая на шерсть защищает животное от укусов насекомых, таких как блохи, клещи и гнус.

Специалисты нацпарка рассказывают, что потом по царапинам на коре можно определить возраст и размер медведя, который об него чесался. Главное, убедиться, что его нет рядом.

В Башкирии мужчина прогуливался по городу с медведем
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии медведь показал водителю дорогу до Уфы
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество#Видео
Подпишитесь
Туалеты вверх дном и мусор везде: как живут три самых грязных города Башкирии
Сегодня, 04:10
Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева
11 апреля 13:35
В Демский парк за 200 млн рублей без площадки для малышей завезли платные батуты
Сегодня, 05:32
Глава Башкирии исключил советника по правам потребителя за потребительский экстремизм
Сегодня, 03:42
Мэр Уфы Мавлиев показал почти полностью разобранный старый Бельский мост
Сегодня, 03:54
Власти Башкирии озвучили новую дату открытия скандальной дороги Бирск-Тастуба-Сатка
Сегодня, 06:39