В ДТП на выезде из Уфы пострадала трехлетняя девочка и её мать

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В Уфе в результате ДТП на автодороге «Уфа-Оренбург» пострадали мать с трёхлетним ребёнком. Об этом сегодня, 13 апреля, Mkset сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня около 17:20 неподалеку от остановки «Школьная». 30-летняя женщина, за рулем «Mercedes Benz», двигаясь по автодороге Уфа — Оренбург, при осуществлении разворота допустила столкновение с автомобилем «Skoda Kodiaq».
В результате ДТП водитель «Mercedes» и её 3-летняя пассажирка каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу.
По факту ДТП начато административное расследование.