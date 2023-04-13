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В ДТП на выезде из Уфы пострадала трехлетняя девочка и её мать

13 апреля 2023, 15:59
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе
Пострадавшим потребовалась помощь медиков

В Уфе в результате ДТП на автодороге «Уфа-Оренбург» пострадали мать с трёхлетним ребёнком. Об этом сегодня, 13 апреля, Mkset сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня около 17:20 неподалеку от остановки «Школьная». 30-летняя женщина, за рулем «Mercedes Benz», двигаясь по автодороге Уфа — Оренбург, при осуществлении разворота допустила столкновение с автомобилем «Skoda Kodiaq».

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе

В результате ДТП водитель «Mercedes» и её 3-летняя пассажирка каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу.

По факту ДТП начато административное расследование.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город
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