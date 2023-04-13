В больнице Башкирии с помпой открыли грузовой лифт и даже перерезали красную ленточку

В официальной группе городской больницы города Стерлитамак, который принято считать второй столицей Башкирии, вчера появилась запись о том, что 11 апреля 2023 года в стационаре больницы по адресу улица Патриотическая, 59 состоялось открытие грузового лифта. Пост сопровождался фотографиями «до» и «после», а также видео с торжественной речью о том, что больница это не только лекарства. На том же видео было сказано, что заменялся лифт на средства медицинского учреждения».