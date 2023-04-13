В больнице Башкирии с помпой открыли грузовой лифт и даже перерезали красную ленточку

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В официальной группе городской больницы города Стерлитамак, который принято считать второй столицей Башкирии, вчера появилась запись о том, что 11 апреля 2023 года в стационаре больницы по адресу улица Патриотическая, 59 состоялось открытие грузового лифта. Пост сопровождался фотографиями «до» и «после», а также видео с торжественной речью о том, что больница это не только лекарства. На том же видео было сказано, что заменялся лифт на средства медицинского учреждения».
— Прошлый лифт отработал долгие десятилетия и администрацией ГБ № 2 г. Стерлитамак было принято решение о проведении капитального ремонта по замене лифта. Лифт максимально адаптирован для перевозки пациентов, медицинского оборудования и приспособлений для передвижения лиц с ограниченными возможностями, — делились администраторы группы и далее приводили развернутый список достоинств нового лифта, описывая его функциональные способности, обычные для лифта в больнице, как чудо техники и новейшую разработку техники.
Запись стала разлетаться по сообществам города и многие горожане либо смеялись либо негодовали из-за того, что «рабочий момент» возвели в разряд праздника. Из некоторых сообществ видео исчезло, однако в официальной группе больницы пост продолжает висеть.
Одна из жительниц решила рассказать о торжественном открытии лифта главе Башкирии и подспудно задала несколько вопросов о том, «есть ли при таком раскладе перспективы развития здравоохранения в городе.
— Это же просто позорище, деградация. Давайте еще торжественно открывать отремонтированные туалеты, делать памятные доски долгожданным ремонтам! Либо это стёб руководства больницы, что наконец-то отремонтирован лифт, либо это недалекость, — возмутилась Мария С.
В пресс-службе минздрава Mkset пояснили, что вопросы в данной ситуации к медучреждению. Однако дозвониться до заведующего указанным в посте 1 корпусом больницы не удалось.