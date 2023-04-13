В Благовещенске стартовала программа ОМК по поддержке социальных предпринимателей

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В республике провели конференцию для действующих и начинающих бизнесменов, на которой участники программы прошлых лет из Благовещенска, Чусового и Выксы поделились своим опытом.
Не менее 11 социальных проектов ОМК поддержит в Благовещенске в этом году. Принять участие в программе могут действующие или начинающие предприниматели, которые готовы открыть или развить свой социальный бизнес в Благовещенском районе Башкортостана. ОМК выделит на реализацию программы и поддержку предпринимателей в республике 3 миллиона рублей, из которых 2,2 миллиона рублей — это грантовый пул программы, а остальные средства направят на обучающую программу от ведущих бизнес-тренеров России.
Участники конференции отметили «находку» этого года — онлайн-подключения социальных предпринимателей из разных городов России. Так директор АНО «Экотур» Оксана Трапезникова из Чусового рассказала о тонкостях туристического бизнеса социальной направленности, создатель и владелец мастерской лазерной резки «Фотон» из Выксы Дмитрий Смирнов поделился своим опытом успешного продвижения и диверсификации бизнеса. Благовещенская семья фермеров Ильгиз и Земфира Фатфуллины, трижды получавшие поддержку ОМК, рассказали, как можно масштабировать бизнес за три года, если подойти к этому с умом и не лениться.
С добрыми словами напутствия к участникам обратились глава администрации муниципального района Благовещенский район РБ Олег Голов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова, заместитель главы администрации и бизнес-шериф Благовещенского района РБ Анна Карабанова и управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
— В 2022 году малые предприятия столкнулись с серьезными испытаниями на прочность, но именно в условиях изменений или турбулентности в экономике проекты социального бизнеса востребованы больше всего. И даже в эти непростые времена благовещенский завод ОМК не отказался от своей доброй традиции поддерживать социальных предпринимателей города и района и уже в седьмой раз запускает программу «Начни свое дело». Мы уверены, что социальный бизнес способен кардинально изменить жизнь в Благовещенске, решить ряд насущных проблем. За годы проведения программы обучение прошли 244 человека. Они получили ценные знания и опыт для открытия своего дела. Мы поддержали 71 проект и благодаря этому дали городу 174 рабочих места. Наши предприниматели успешно преодолели сложности в период пандемии и продолжают работать», — рассказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Напомним, ОМК развивает социальное предпринимательство с 2016 года в регионах, где находятся заводы компании.
Впервые программу «Начни свое дело» реализовали в г. Чусовой (Пермский край). В 2017 году ее запустили в Республике Башкортостан, а в 2018 году — в г. Выкса (Нижегородская область).
За годы проведения программы почти 1000 человек прошли обучение, создали более 430 рабочих мест в городах, где расположены предприятия ОМК. Реализовали 248 социально-предпринимательских проекта, в том числе людьми с инвалидностью. Бюджет программы с 2016 по 2021 год составил 56 млн рублей, социальные предприниматели смогли также привлечь дополнительные средства на свои бизнес проекты — 68 млн рублей.
В 2021 году ОМК оценила эффективность программы «Начни свое дело» методом SROI. Этот подход позволяет измерять и учитывать социальные, экологические и экономические издержки и выгоды проекта. Анализ показал, что за время реализации программы «Начни свое дело» достигнуты социально-экономические результаты с совокупной ценностью свыше 144 миллионов рублей, из них экономические результаты составили свыше 56 миллионов рублей. В целом по программе «Начни свое дело» социальный возврат на инвестиции ОМК составил 4,0:1.
В башкирском Благовещенске программу в партнерстве реализуют благовещенский завод ОМК, администрация Благовещенского района, Ассоциация организаций предпринимательства РБ при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Общественной палаты РБ.
С добрыми словами напутствия к участникам обратились глава администрации муниципального района Благовещенский район РБ Олег Голов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова, заместитель главы администрации и бизнес-шериф Благовещенского района РБ Анна Карабанова и управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
— В 2022 году малые предприятия столкнулись с серьезными испытаниями на прочность, но именно в условиях изменений или турбулентности в экономике проекты социального бизнеса востребованы больше всего. И даже в эти непростые времена благовещенский завод ОМК не отказался от своей доброй традиции поддерживать социальных предпринимателей города и района и уже в седьмой раз запускает программу «Начни свое дело». Мы уверены, что социальный бизнес способен кардинально изменить жизнь в Благовещенске, решить ряд насущных проблем. За годы проведения программы обучение прошли 244 человека. Они получили ценные знания и опыт для открытия своего дела. Мы поддержали 71 проект и благодаря этому дали городу 174 рабочих места. Наши предприниматели успешно преодолели сложности в период пандемии и продолжают работать», — рассказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Напомним, ОМК развивает социальное предпринимательство с 2016 года в регионах, где находятся заводы компании.
Впервые программу «Начни свое дело» реализовали в г. Чусовой (Пермский край). В 2017 году ее запустили в Республике Башкортостан, а в 2018 году — в г. Выкса (Нижегородская область).
За годы проведения программы почти 1000 человек прошли обучение, создали более 430 рабочих мест в городах, где расположены предприятия ОМК. Реализовали 248 социально-предпринимательских проекта, в том числе людьми с инвалидностью. Бюджет программы с 2016 по 2021 год составил 56 млн рублей, социальные предприниматели смогли также привлечь дополнительные средства на свои бизнес проекты — 68 млн рублей.
В 2021 году ОМК оценила эффективность программы «Начни свое дело» методом SROI. Этот подход позволяет измерять и учитывать социальные, экологические и экономические издержки и выгоды проекта. Анализ показал, что за время реализации программы «Начни свое дело» достигнуты социально-экономические результаты с совокупной ценностью свыше 144 миллионов рублей, из них экономические результаты составили свыше 56 миллионов рублей. В целом по программе «Начни свое дело» социальный возврат на инвестиции ОМК составил 4,0:1.
В башкирском Благовещенске программу в партнерстве реализуют благовещенский завод ОМК, администрация Благовещенского района, Ассоциация организаций предпринимательства РБ при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Общественной палаты РБ.