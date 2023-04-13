В Благовещенске стартовала программа ОМК по поддержке социальных предпринимателей

— В 2022 году малые предприятия столкнулись с серьезными испытаниями на прочность, но именно в условиях изменений или турбулентности в экономике проекты социального бизнеса востребованы больше всего. И даже в эти непростые времена благовещенский завод ОМК не отказался от своей доброй традиции поддерживать социальных предпринимателей города и района и уже в седьмой раз запускает программу «Начни свое дело». Мы уверены, что социальный бизнес способен кардинально изменить жизнь в Благовещенске, решить ряд насущных проблем. За годы проведения программы обучение прошли 244 человека. Они получили ценные знания и опыт для открытия своего дела. Мы поддержали 71 проект и благодаря этому дали городу 174 рабочих места. Наши предприниматели успешно преодолели сложности в период пандемии и продолжают работать», — рассказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.