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В Благовещенске стартовала программа ОМК по поддержке социальных предпринимателей

13 апреля 2023, 05:26
Фото: ОМК
200 тысяч рублей на открытие или развитие социального бизнеса могут получить предприниматели Благовещенска. 11 апреля стартовала программа по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело», которую Объединенная металлургическая компания (ОМК) уже седьмой год реализует в Башкирии.

В республике провели конференцию для действующих и начинающих бизнесменов, на которой участники программы прошлых лет из Благовещенска, Чусового и Выксы поделились своим опытом.

Не менее 11 социальных проектов ОМК поддержит в Благовещенске в этом году. Принять участие в программе могут действующие или начинающие предприниматели, которые готовы открыть или развить свой социальный бизнес в Благовещенском районе Башкортостана. ОМК выделит на реализацию программы и поддержку предпринимателей в республике 3 миллиона рублей, из которых 2,2 миллиона рублей — это грантовый пул программы, а остальные средства направят на обучающую программу от ведущих бизнес-тренеров России.

Участники конференции отметили «находку» этого года — онлайн-подключения социальных предпринимателей из разных городов России. Так директор АНО «Экотур» Оксана Трапезникова из Чусового рассказала о тонкостях туристического бизнеса социальной направленности, создатель и владелец мастерской лазерной резки «Фотон» из Выксы Дмитрий Смирнов поделился своим опытом успешного продвижения и диверсификации бизнеса. Благовещенская семья фермеров Ильгиз и Земфира Фатфуллины, трижды получавшие поддержку ОМК, рассказали, как можно масштабировать бизнес за три года, если подойти к этому с умом и не лениться.

Фото: ОМК
Фото: ОМК

С добрыми словами напутствия к участникам обратились глава администрации муниципального района Благовещенский район РБ Олег Голов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова, заместитель главы администрации и бизнес-шериф Благовещенского района РБ Анна Карабанова и управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

— В 2022 году малые предприятия столкнулись с серьезными испытаниями на прочность, но именно в условиях изменений или турбулентности в экономике проекты социального бизнеса востребованы больше всего. И даже в эти непростые времена благовещенский завод ОМК не отказался от своей доброй традиции поддерживать социальных предпринимателей города и района и уже в седьмой раз запускает программу «Начни свое дело». Мы уверены, что социальный бизнес способен кардинально изменить жизнь в Благовещенске, решить ряд насущных проблем. За годы проведения программы обучение прошли 244 человека. Они получили ценные знания и опыт для открытия своего дела. Мы поддержали 71 проект и благодаря этому дали городу 174 рабочих места. Наши предприниматели успешно преодолели сложности в период пандемии и продолжают работать», — рассказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Напомним, ОМК развивает социальное предпринимательство с 2016 года в регионах, где находятся заводы компании.

Впервые программу «Начни свое дело» реализовали в г. Чусовой (Пермский край). В 2017 году ее запустили в Республике Башкортостан, а в 2018 году — в г. Выкса (Нижегородская область).

За годы проведения программы почти 1000 человек прошли обучение, создали более 430 рабочих мест в городах, где расположены предприятия ОМК. Реализовали 248 социально-предпринимательских проекта, в том числе людьми с инвалидностью. Бюджет программы с 2016 по 2021 год составил 56 млн рублей, социальные предприниматели смогли также привлечь дополнительные средства на свои бизнес проекты — 68 млн рублей.

В 2021 году ОМК оценила эффективность программы «Начни свое дело» методом SROI. Этот подход позволяет измерять и учитывать социальные, экологические и экономические издержки и выгоды проекта. Анализ показал, что за время реализации программы «Начни свое дело» достигнуты социально-экономические результаты с совокупной ценностью свыше 144 миллионов рублей, из них экономические результаты составили свыше 56 миллионов рублей. В целом по программе «Начни свое дело» социальный возврат на инвестиции ОМК составил 4,0:1.

В башкирском Благовещенске программу в партнерстве реализуют благовещенский завод ОМК, администрация Благовещенского района, Ассоциация организаций предпринимательства РБ при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Общественной палаты РБ.

С добрыми словами напутствия к участникам обратились глава администрации муниципального района Благовещенский район РБ Олег Голов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова, заместитель главы администрации и бизнес-шериф Благовещенского района РБ Анна Карабанова и управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

— В 2022 году малые предприятия столкнулись с серьезными испытаниями на прочность, но именно в условиях изменений или турбулентности в экономике проекты социального бизнеса востребованы больше всего. И даже в эти непростые времена благовещенский завод ОМК не отказался от своей доброй традиции поддерживать социальных предпринимателей города и района и уже в седьмой раз запускает программу «Начни свое дело». Мы уверены, что социальный бизнес способен кардинально изменить жизнь в Благовещенске, решить ряд насущных проблем. За годы проведения программы обучение прошли 244 человека. Они получили ценные знания и опыт для открытия своего дела. Мы поддержали 71 проект и благодаря этому дали городу 174 рабочих места. Наши предприниматели успешно преодолели сложности в период пандемии и продолжают работать», — рассказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Напомним, ОМК развивает социальное предпринимательство с 2016 года в регионах, где находятся заводы компании.

Впервые программу «Начни свое дело» реализовали в г. Чусовой (Пермский край). В 2017 году ее запустили в Республике Башкортостан, а в 2018 году — в г. Выкса (Нижегородская область).

За годы проведения программы почти 1000 человек прошли обучение, создали более 430 рабочих мест в городах, где расположены предприятия ОМК. Реализовали 248 социально-предпринимательских проекта, в том числе людьми с инвалидностью. Бюджет программы с 2016 по 2021 год составил 56 млн рублей, социальные предприниматели смогли также привлечь дополнительные средства на свои бизнес проекты — 68 млн рублей.

В 2021 году ОМК оценила эффективность программы «Начни свое дело» методом SROI. Этот подход позволяет измерять и учитывать социальные, экологические и экономические издержки и выгоды проекта. Анализ показал, что за время реализации программы «Начни свое дело» достигнуты социально-экономические результаты с совокупной ценностью свыше 144 миллионов рублей, из них экономические результаты составили свыше 56 миллионов рублей. В целом по программе «Начни свое дело» социальный возврат на инвестиции ОМК составил 4,0:1.

В башкирском Благовещенске программу в партнерстве реализуют благовещенский завод ОМК, администрация Благовещенского района, Ассоциация организаций предпринимательства РБ при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Общественной палаты РБ.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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