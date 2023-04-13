В Башкортостане банк поможет записать ребенка в первый класс

Услуга предоставляется бесплатно и доступна для всех родителей, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера. Если у родителя нет учетной записи на Госуслугах, сотрудники помогут зарегистрироваться на портале через приложение СберБанк Онлайн.

Для подачи заявления на зачисление в первый класс потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, номер или название школы, сведения о регистрации родителя и ребенка.