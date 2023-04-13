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Хабиров подписал новый указ, касающихся мобилизованных из Башкирии

13 апреля 2023, 07:35
Фото: 1MI
Оба распоряжения главы Башкирии были опубликованы на портале правовой информации 12 апреля.

12 апреля были опубликованы два документа за подписью главы Башкирии Радия Хабирова, которые напрямую касаются участников СВО, причем и тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации, так и всех участников специальной операции.

Что касается граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, вчера лава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, ограничивающий период денежных выплат мобилизованным жителям республики и членам их семей. Документ был подписан в минувший понедельник, 10 апреля, но опубликован на региональном портале правовой информации вчера, в среду, 12 апреля.

Также вчера было подписано и распоряжение Главы Республики Башкортостан от 12 апреля 2023 года №РГ-121 «Об автономной некоммерческой организации „Республиканский центр поддержки участников специальной военной операции „Башкортостан“». Учредителем центра поддержки участников спецоперации будет республиканское министерство труда, семьи и социальной защиты населения.

Также вчера провожая в зону проведения СВО Радий Хабиров высказался о необходимости поддерживать всех участников СВО.

— Тысячи наших парней с честью выполняют свой воинский долг в зоне СВО — мобилизованные, добровольцы батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева, военнослужащие других подразделений. Мы ими очень гордимся. И конечно, им нужна помощь, братская мужская поддержка. Конечно, теперь ждем, что сюда же наши бойцы живыми и невредимыми вернутся с Победой. Работайте, братья! Обещаю, что республика будет заботиться о ваших родных и близких, — заявил на Советской площади глава.
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Выплаты
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