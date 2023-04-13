Хабиров подписал новый указ, касающихся мобилизованных из Башкирии

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12 апреля были опубликованы два документа за подписью главы Башкирии Радия Хабирова, которые напрямую касаются участников СВО, причем и тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации, так и всех участников специальной операции.
Что касается граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, вчера лава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, ограничивающий период денежных выплат мобилизованным жителям республики и членам их семей. Документ был подписан в минувший понедельник, 10 апреля, но опубликован на региональном портале правовой информации вчера, в среду, 12 апреля.
Также вчера было подписано и распоряжение Главы Республики Башкортостан от 12 апреля 2023 года №РГ-121 «Об автономной некоммерческой организации „Республиканский центр поддержки участников специальной военной операции „Башкортостан“». Учредителем центра поддержки участников спецоперации будет республиканское министерство труда, семьи и социальной защиты населения.
Также вчера провожая в зону проведения СВО Радий Хабиров высказался о необходимости поддерживать всех участников СВО.
— Тысячи наших парней с честью выполняют свой воинский долг в зоне СВО — мобилизованные, добровольцы батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева, военнослужащие других подразделений. Мы ими очень гордимся. И конечно, им нужна помощь, братская мужская поддержка. Конечно, теперь ждем, что сюда же наши бойцы живыми и невредимыми вернутся с Победой. Работайте, братья! Обещаю, что республика будет заботиться о ваших родных и близких, — заявил на Советской площади глава.