В Башкирии обнаружили озеро, полное мертвой рыбы

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В водоёме, расположенном близ деревни Суккулово в Дюртюлинском районе республики, местные жители обнаружили десятки мёртвых рыб, которые оказались на поверхности воды. Видео, заснятое на месте жителями деревни, распространилось по соцсетям.
Отмечается, что в среди мертвых рыб в озере есть как мелкие, так и крупные. На кадрах видеозаписи видно, как десятки обитателей озера лежат на поверхности воды брюхом кверху.
— Ребят, если кому-то нужна рыба, может, эту переселить отсюда, ее здесь тонны. Вот они все уплывают, пытаются еще дышать чем-то и умирают, еще и погода жаркая, — сообщает закадровый голос.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Рыбнадзор по республике, однако оперативно получить ответ не удалось. Также Mkset обратился в администрацию Дюртюлинского района, однако сотрудники администрации отказались от комментариев, сославшись на то, что не осведомлены о данной ситуации.
С просьбой прокомментировать ситуацию Mkset обратился в пресс-службу минэкологии Башкирии. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Отметим, что по информации городского интернет-портала UTV, сотрудник Рыбнадзора якобы посетил озеро и не увидел в нем мертвой рыбы. По его словам, вода не выглядела загрязненной химическими веществами.