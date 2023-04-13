В Башкирии обнаружили озеро, полное мертвой рыбы

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Рыбнадзор по республике, однако оперативно получить ответ не удалось. Также Mkset обратился в администрацию Дюртюлинского района, однако сотрудники администрации отказались от комментариев, сославшись на то, что не осведомлены о данной ситуации.



С просьбой прокомментировать ситуацию Mkset обратился в пресс-службу минэкологии Башкирии. Мы опубликуем ответ сразу после получения.