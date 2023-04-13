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В Башкирии обнаружили озеро, полное мертвой рыбы

13 апреля 2023, 11:28
Фото: 1MI
Специалисты проводят расследование

В водоёме, расположенном близ деревни Суккулово в Дюртюлинском районе республики, местные жители обнаружили десятки мёртвых рыб, которые оказались на поверхности воды. Видео, заснятое на месте жителями деревни, распространилось по соцсетям.

Отмечается, что в среди мертвых рыб в озере есть как мелкие, так и крупные. На кадрах видеозаписи видно, как десятки обитателей озера лежат на поверхности воды брюхом кверху.

Видео: "Привет Дюртюли"/ VK.com
— Ребят, если кому-то нужна рыба, может, эту переселить отсюда, ее здесь тонны. Вот они все уплывают, пытаются еще дышать чем-то и умирают, еще и погода жаркая, — сообщает закадровый голос.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Рыбнадзор по республике, однако оперативно получить ответ не удалось. Также Mkset обратился в администрацию Дюртюлинского района, однако сотрудники администрации отказались от комментариев, сославшись на то, что не осведомлены о данной ситуации.

С просьбой прокомментировать ситуацию Mkset обратился в пресс-службу минэкологии Башкирии. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Отметим, что по информации городского интернет-портала UTV, сотрудник Рыбнадзора якобы посетил озеро и не увидел в нем мертвой рыбы. По его словам, вода не выглядела загрязненной химическими веществами.

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