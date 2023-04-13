Успеть по 30 апреля! Центробанк планирует ужесточить условия по выдаче ипотеки

— Мы понимаем, насколько важен размер ежемесячного платежа, особенно пока дом строится и семье нужно снимать жильё или копить на ремонт в новой квартире, поэтому совместно с банками-партнёрами постоянно работаем над сохранением наиболее выгодных условий для наших клиентов. И сегодня купить квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» можно в ипотеку со сниженной ставкой 0,1%[1] годовых. Такая ставка будет действовать в рамках льготных программ «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека». Максимальная сумма кредита до 6 млн рублей, а срок до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 15%. Сниженная ипотечная ставка будет действовать в течение первых 24 месяцев кредитования. На данный момент это одно из самых выгодных предложений на рынке недвижимости, которым вы можете воспользоваться при выходе на сделку по 30 апреля 2023 года включительно. Срок согласования заявки с банком для клиентов ГК «Жилой Квартал» составляет в среднем всего 1 рабочий день, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».