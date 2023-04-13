Успеть по 30 апреля! Центробанк планирует ужесточить условия по выдаче ипотеки

Posted Вчера, 13:24
Published Вчера, 13:24
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По словам экспертов, кроме повышения ипотечных ставок и первоначального взноса, клиентов ждут и более жёсткие условия скоринга для получения кредита. Что конечно же приведёт к снижению доступности ипотечных программ.
Поэтому если вы думали взять кредит на жилье, возможно, вам стоит поторопиться, ведь на сегодняшний день на рынке недвижимости Республики Башкортостан ещё пока есть предложения со сниженными ипотечными ставками. Например, купить квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» можно с минимальной ставкой 0,1% годовых.
— Мы понимаем, насколько важен размер ежемесячного платежа, особенно пока дом строится и семье нужно снимать жильё или копить на ремонт в новой квартире, поэтому совместно с банками-партнёрами постоянно работаем над сохранением наиболее выгодных условий для наших клиентов. И сегодня купить квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» можно в ипотеку со сниженной ставкой 0,1%[1] годовых. Такая ставка будет действовать в рамках льготных программ «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека». Максимальная сумма кредита до 6 млн рублей, а срок до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 15%. Сниженная ипотечная ставка будет действовать в течение первых 24 месяцев кредитования. На данный момент это одно из самых выгодных предложений на рынке недвижимости, которым вы можете воспользоваться при выходе на сделку по 30 апреля 2023 года включительно. Срок согласования заявки с банком для клиентов ГК «Жилой Квартал» составляет в среднем всего 1 рабочий день, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Например, при покупке 2-комнатной квартиры в ЖК «Зубово Life Garden»[2] по ипотечной программе со льготной ставкой 0,1% ваш ежемесячный платёж в первые 2 года составит всего 19 810 рублей, что на 10 000 рублей меньше, чем при льготной ставке 6% по программе «Семейная ипотека». И на 22 000 рублей меньше, чем при рыночной ставке 10,5%.
По этому примеру наглядно видно, что эта программа даёт возможность снизить ежемесячный платёж по ипотеке, а сэкономленные деньги направить на ремонт в новой квартире, семейный отпуск, оплату аренды жилья до переезда или другие цели.
Напомним, что ЖК «Зубово Life Garden» — это комфортабельный жилой комплекс с домами средней этажности, расположившийся в 15 минутах езды от центра Уфы. Это идеальный вариант для тех, кто хочет жить на природе, но при этом не готов отказываться от городского уровня комфорта. Прямо на территории есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: школа, детский сад, кафе и магазины, пункты выдачи интернет заказов и салоны красоты.
Подать заявку на ипотеку вы можете прямо в офисе застройщика, где ипотечный брокер подберёт оптимальные для вас условия. Поможет сформировать и правильно оформить пакет документов для подачи заявки, что повысит ваши шансы на одобрение. И будет сопровождать вашу сделку от заявки и до подписания договора.
ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 22 года компания построила более 1 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
[1] с привлечением кредитных средств АО «Альфа-Банк», устанавливается процентная ставка в размере 0,1% годовых на срок 24 месяцев с даты заключения кредитного договора, доступна в рамках программы АО «Альфа-Банк» «Ипотека с господдержкой», по истечении которого ставка устанавливается в размере 8% годовых Сумма кредита не более 6 000 000 рублей. Размер первоначального взноса от 15%. Обязательно наличие договора комплексного страхования. Срок кредита до 30 лет. Валюта кредита — рубли. Частично-досрочное и полное досрочное погашение возможно без дополнительных штрафов и комиссий. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,06% величины неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. Банк вправе отказать в одобрении кредита без объяснения причин. АО «Альфа-Банк Ген.лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015 г.
[2] Не является публичной офертой. Данные указаны на 13.04.2023 года. Просчёт произведён на двухкомнатную квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» с площадью 46,99 кв. м. По программе «Семейная ипотека» с субсидированием ставки на первые 2 года. Первоначальный взнос — 15%.