Туалеты вверх дном и мусор везде: как живут три самых грязных города Башкирии

Еще провести время у воды жители Салавата могут на набережной у реки Белой. Когда корреспондентка Mkset посещала общественное пространство, дети там резвились на площадке, а люди постарше упражнялись на уличных тренажерах. Все бы ничего только окружает эту самую набережную куча мусора. Да, разбросан он не на проложенных дорожках, а в кустах за их пределами, однако лучше от этого ситуация не становится.