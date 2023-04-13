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Туалеты вверх дном и мусор везде: как живут три самых грязных города Башкирии

13 апреля 2023, 04:10
Фото: mkset.ru
В понедельник Радий Хабиров резко раскритиковал глав городов и районов республики из-за неубранных улиц и парков. Решить эту проблему он поручил чиновникам до 17 апреля. Мы решили посетить три крупных города Башкирии и проверить, так ли плоха ситуация. Спойлер: работать точно есть над чем.

Эта неделя для глав некоторых городов Башкортостана началась мягко говоря не очень. Радий Хабиров публично отчитал их из-за грязных улиц и даже пригрозил увольнением. В частности, на стол главы попали «замечательные картинки из жизни» таких городов как Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Белебей, Бирск, Чишмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай, Салават. Дело в том, что главы муниципалитетов не исполнили в срок поручение — очистить накопленную за зиму грязь до 10 апреля.

На следующий день, после разгромного совещания в правительстве, мы посетили три крупных города Башкортостана — Салават, Ишимбай и Стерлитамак — и лично посмотрели, настолько ли драматична ли ситуация за пределами Уфы, администрацию которой Радий Хабиров похвалил.

Салават: пакеты с мусором и школьные субботники

Салават встречает чистым ж/д вокзалом и неубранными улицами. Несмотря на стоящие у обочин мешки с мусором, газоны пестрят яркими обертками от сладостей, бутылками из-под алкоголя и полиэтиленовым мешками. Через дорогу от вокзала и рядом со Свято-Успенским кафедральным собором в компании листьев и веток лежит пустая бутылка водки, а вместо перекати-поля — прозрачные мешочки.

Свято-Успенский кафедральный соборСвято-Успенский кафедральный собор
Свято-Успенский кафедральный соборСвято-Успенский кафедральный собор
Свято-Успенский кафедральный соборСвято-Успенский кафедральный собор
Свято-Успенский кафедральный соборСвято-Успенский кафедральный собор
Свято-Успенский кафедральный собор
Фото: mkset.ru

В парках и скверах, судя по всему, накануне проводилась уборка. Однако по количеству мусорных пакетов можно представить в каком состоянии находились общественные пространства до нее.

Итоги субботника в парке "Нефтехимик". Итоги субботника в парке "Нефтехимик".
Итоги субботника в парке "Нефтехимик". Итоги субботника в парке "Нефтехимик".
Итоги субботника в парке "Нефтехимик". Итоги субботника в парке "Нефтехимик".
Итоги субботника в парке "Нефтехимик".
Фото: mkset.ru

Печальнее картина в Городском парке культуры и отдыха, а также на городской набережной. Начнем с центрального парка, в котором, скорее всего, в последний раз убирались осенью прошлого года, но и на этот счет имеются сомнения — все газоны полностью усыпаны опавшей листовой.

Листву в парке Салавата не убирали давноЛиству в парке Салавата не убирали давно
Листву в парке Салавата не убирали давноЛиству в парке Салавата не убирали давно
Листву в парке Салавата не убирали давноЛиству в парке Салавата не убирали давно
Листву в парке Салавата не убирали давноЛиству в парке Салавата не убирали давно
Листву в парке Салавата не убирали давноЛиству в парке Салавата не убирали давно
Листву в парке Салавата не убирали давноЛиству в парке Салавата не убирали давно
Листву в парке Салавата не убирали давно
Фото: mkset.ru

Безусловно здорово иметь в парке озеро пусть и искусственно созданное. Горожане все равно могут отдохнуть у воды в жаркий летний день и насладиться видами, проплывающего в воде мусора. Дело в том, что ответственные за уборку парка культуры и отдыха не убрали территорию во время. На участках, где еще не растаял лед красиво лежат палки, фантики и прочий хлам. 

Мусор на озере в парке Салавата Мусор на озере в парке Салавата
Мусор на озере в парке Салавата Мусор на озере в парке Салавата
Мусор на озере в парке Салавата Мусор на озере в парке Салавата
Мусор на озере в парке Салавата
Фото: mkset.ru

Еще провести время у воды жители Салавата могут на набережной у реки Белой. Когда корреспондентка Mkset посещала общественное пространство, дети там резвились на площадке, а люди постарше упражнялись на уличных тренажерах. Все бы ничего только окружает эту самую набережную куча мусора. Да, разбросан он не на проложенных дорожках, а в кустах за их пределами, однако лучше от этого ситуация не становится. 

Салават Салават
Благоустроенная набережная в Салавате окружена мусором Благоустроенная набережная в Салавате окружена мусором
Благоустроенная набережная в Салавате окружена мусором Благоустроенная набережная в Салавате окружена мусором
Благоустроенная набережная в Салавате окружена мусором Благоустроенная набережная в Салавате окружена мусором
Салават
Фото: mkset.ru

Другой вопрос уже к тому, как ответственные лица следят за берегом реки или правильнее сказать: «не следят», потому что берег весь в сухой траве и мусоре, а в некоторых местах пластиковые бутылки, судя по всему, собираются уплыть дальше по течению: в соседний Ишимбай, Стерлитамак и памятникам природы — башкирским Шиханам.

Берег реки Белой на благоустроенной набережной в Салавате Берег реки Белой на благоустроенной набережной в Салавате
Берег реки Белой на благоустроенной набережной в Салавате Берег реки Белой на благоустроенной набережной в Салавате
Берег реки Белой на благоустроенной набережной в Салавате Берег реки Белой на благоустроенной набережной в Салавате
Берег реки Белой на благоустроенной набережной в Салавате Берег реки Белой на благоустроенной набережной в Салавате
Берег реки Белой на благоустроенной набережной в Салавате
Фото: mkset.ru

К обеду, мы заметили, что на улицы Салавата была выведена дополнительная рабочая сила — школьники и школьницы с граблями и мусорными пакетами. Осмелимся предположить, что администрация города боится не справиться с поставленной главой региона задачей очистить улицы города от накопленной за зиму грязи до следующего совещания с главой, которое будет через неделю. Выговор от начальства получить никто не хочет.

Отметим, что убирались дети за пределами школы и делали этого хорошо, если сравнить с картиной на противоположной стороне улицы. Есть чему поучиться, правда?

Школьный субботник Школьный субботник
Школьный субботник Школьный субботник
Школьный субботник Школьный субботник
Школьный субботник
Фото: mkset.ru

Однако во дворах жилых домов школьников убираться уже не заставишь, потому и разница колоссальная. Газон усыпан бумажками и пластиком, а у деревьев опять стоят полные мусорные пакеты. Тут два варианта, либо у работников не хватило сил завершить уборку до победного конца, либо проводилась она так давно, что территория обросла новым мусором. 

Дворы в Салавате Дворы в Салавате
Дворы в Салавате Дворы в Салавате
Дворы в Салавате Дворы в Салавате
Дворы в Салавате Дворы в Салавате
Дворы в Салавате
Фото: mkset.ru

Наповал сражает обстановка в другом дворе, чего там только нет: бахилы, пластиковые пакеты, поломанный гитарный гриф и каркас скамейки. Правда с последним не совсем ясно, выбрасывали ее или она стала основой для стихийной мусорки.

Мусор во дворе жилого дома в Салавате Мусор во дворе жилого дома в Салавате
Мусор во дворе жилого дома в Салавате Мусор во дворе жилого дома в Салавате
Мусор во дворе жилого дома в Салавате Мусор во дворе жилого дома в Салавате
Мусор во дворе жилого дома в Салавате Мусор во дворе жилого дома в Салавате
Мусор во дворе жилого дома в Салавате
Фото: mkset.ru

Ишимбай: перевернутые биотуалеты и кучи мусора

Город встречает стелой: «Ишимбай — первооткрыватель башкирской нефти», однако в самом городе намека на славную историю и былую славу — нет. Теперь Ишимбай может похвастаться, пожалуй, самыми грязными улицами из всей тройки городов южного промузла.

Первые два сквера, которые посетила корреспондентка Mkset, были замусорены не бытовыми отходами, а прошлогодней листвой, что на самом деле выглядит не катастрофично - все таки природа. Казалось, что и дальше будет более-менее чисто, однако ожидания не оправдались. 

В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы
В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы
В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы
В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы
В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы
В некоторых сквера в Ишимбае есть вопросы только к уборке листвы
Фото: mkset.ru

В Центральном парке культуры и отдыха им. Матросова разбросан различный мусор: жестяные и пластиковые бутылки, пустые упаковки и прочее великолепие прикрытое опавшими листьями. Однако вишенка на торте - два опрокинутых биотуалета непосредственно в центре самого парка. 

Парк культуры и отдыха в ИшимбаеПарк культуры и отдыха в Ишимбае
Парк культуры и отдыха в ИшимбаеПарк культуры и отдыха в Ишимбае
Парк культуры и отдыха в ИшимбаеПарк культуры и отдыха в Ишимбае
Биотуалеты посреди парка Биотуалеты посреди парка
Биотуалеты посреди парка Биотуалеты посреди парка
Парк культуры и отдыха в Ишимбае

В Ишимбае не так давно завершили благоустройство Набережной реки Белой. На данный момент это пространство, пожалуй, единственное в городе, которое напоминает о 21-м веке. Однако несмотря на вложенные деньги уборкой парка занимаются с таким же «рвением» как и по всему городу — без особых стараний.

Спуск на благоустроенную набережную в Ишимбае Спуск на благоустроенную набережную в Ишимбае
Спуск на благоустроенную набережную в Ишимбае Спуск на благоустроенную набережную в Ишимбае
Фото: mkset.ru

Одна из основных «больных» тем у ишимбайцев — местный городской пляж у озера Тайрук, о реконструкции которого говорят уже давно. Подробнее об этом Mkset рассказывал в материале: «Больная тема»: как в 30 км от родины Хабирова не могут сдать пляж за 1,3 млрд рублей.

Посетили мы и его. Опустим тот факт, что убранство пляжа - отголоски прошлого, и сосредоточимся на замусоренной обстановке во круг.  

Переполненная мусорка Переполненная мусорка
Ржавая раздевался на городском пляже Ржавая раздевался на городском пляже
Вышка спасателяВышка спасателя
Переполненная мусорка
Фото: mkset.ru

Берег озера может похвастаться пластиковыми бутылками, мелким мусором и бесчисленными количеством веток. К слову, одна из таких бутылок уже плавает на середине озера.

Поднявшись наверх можно увидеть привычную для горожан картину — неубранную с прошлого года листву. Этим уж, действительно, никого не удивишь. Вопросы вызывают лишь горы земли и веток. Для чего? Почему? А самое главное как они там образовались? Вопросов много - ответов нет. Как и дорожек в парке. 

Обмелевший берег озера Обмелевший берег озера
Обмелевший берег озера Обмелевший берег озера
Дорога в парке только такая Дорога в парке только такая
Ишимбайские "шиханы" Ишимбайские "шиханы"
Мусор у берега озера Мусор у берега озера
Обмелевший берег озера
Фото: mkset.ru

В случае, если все же парк будет благоустроен, то будут ли за ним следить должным образом или же обстановка будет также замусорена, как и реконструированная набережная?

Важно отметить, что в Ишимбае, в сравнении с Салаватом убираться как будто бы и после замечаний Хабирова не спешили. Если в Салавате почти на каждом углу встречались полные мусорные пакеты, то в Ишимбае мусор по прежнему лежал на улицах. В парках и скверах рабочие за уборкой были замечены только единожды. Но схожи города в одном — чаще всего на газонах встречались бутылки из-под алкоголя.

Стерлитамак или «не видно, значит, нет».

Город по прибытию корреспондентки Mkset был чистым: на улицах и в парка мусора не было. А имевшуюся на газонах листву в одном из парков рабочие уже во всю спешили убирать.

Рабочие убирают парк после зимы Рабочие убирают парк после зимы
Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми
Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми
Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми
Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми
Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми Общественные пространства в Стерлитамаке на первый взгляд кажутся чистыми
Рабочие убирают парк после зимы

Однако придраться все же есть к чему. Так, на городской набережной была обнаружена самая настоящая свалка.

Наверху, где обустроены детские площадки и прогулочные дорожки, кажется все чистым и прибранным, но если спуститься к берегу или даже просто глянуть вниз на саму реку, то картина складывается совсем иная. Пластиковые бутылки и пакеты, бычки и сигаретные пачки, а также прочий мелкий мусор.

Возможно, власти города предположили раз мусор не видно, значит его как бы и нет. Хочется напомнить, что набережная строится вдоль реки, которая также является частью общественного пространства, потому горожанам наверняка хотелось бы видеть ее в хорошем состоянии, не говоря уже об экологии. 

Спуск к воде на набережной в Стерлитамаке Спуск к воде на набережной в Стерлитамаке
Мусор у "самовара" на набережной в СтерлитамакеМусор у "самовара" на набережной в Стерлитамаке
Спуск к воде на набережной в Стерлитамаке
Фото: mkset.ru

И если на улицах города как будто бы порядок, то во дворах жилых домов и на прилегающих территориях ситуация обратная. Так, буквально через дорогу от с виду чистой набережной — замусоренная обстановка. Все по классике: пластик, бутылки, бычки и пачки сигарет. Слова здесь излишне, предлагаем просто насладиться фотографиями.

Обстановка позади жилого домаОбстановка позади жилого дома
Пакеты и разрушенные бордюры во дворе СтерлитамакаПакеты и разрушенные бордюры во дворе Стерлитамака
Вид на свалку по пути к домуВид на свалку по пути к дому
Такая картина под забором школьной спортивной площадки Такая картина под забором школьной спортивной площадки
Фото: mkset.ru

Где чисто?

Ожидали ли мы, что после критики итогов уборки в прямом эфире, главы администраций оперативно начнут решать проблему с уборкой улиц — разумеется. Однако, судя по всему, не все поспешили приводить свой город в порядок, наверно предполагая, что в запасе еще целая рабочая неделя и выходные, когда работников бюджетных организаций и школьников можно будет вывести на субботник. Успеется ли?

Смотря на эти горы мусора, конечно хочется не только критиковать ответственных за уборку чиновников, но и напомнить горожанам всем известную фразу: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Если об этом не забывать, то и ждать субботников не придется.


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#Элина Сайфранова
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