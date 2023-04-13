ТПП РБ приглашает предпринимателей на бизнес-миссию в Китай

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В ходе бизнес-миссии планируется посещение 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, деловые встречи с крупными предприятиями региона, посещение инновационных зон провинции, В2В-встречи, культурно-экскурсионная программа.
Участникам предоставляется информационная, визовая и организационная поддержка. Заявки принимаются до 19 апреля 2023 г., количество мест ограничено.
В случае заинтересованности в участии в бизнес-миссии просим сообщить в ТПП РБ по тел.: +7 (34-72) 76-22-78, email: [email protected], контактное лицо — Магадеева Луиза Иршатовна.