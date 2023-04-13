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ТПП РБ приглашает предпринимателей на бизнес-миссию в Китай

13 апреля 2023, 11:35
Фото: ТПП РБ
С 12 по 18 июня 2023 года формируется бизнес-делегация в Китайскую Народную Республику (Пекин, Харбин).

В ходе бизнес-миссии планируется посещение 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, деловые встречи с крупными предприятиями региона, посещение инновационных зон провинции, В2В-встречи, культурно-экскурсионная программа.

Участникам предоставляется информационная, визовая и организационная поддержка. Заявки принимаются до 19 апреля 2023 г., количество мест ограничено.
В случае заинтересованности в участии в бизнес-миссии просим сообщить в ТПП РБ по тел.: +7 (34-72) 76-22-78, email: [email protected], контактное лицо — Магадеева Луиза Иршатовна.

#Общество#Башкортостан#Новости#Андрей Королев
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