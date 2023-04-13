ТПП РБ приглашает предпринимателей на бизнес-миссию в Китай

Участникам предоставляется информационная, визовая и организационная поддержка. Заявки принимаются до 19 апреля 2023 г., количество мест ограничено.

В случае заинтересованности в участии в бизнес-миссии просим сообщить в ТПП РБ по тел.: +7 (34-72) 76-22-78, email: [email protected], контактное лицо — Магадеева Луиза Иршатовна.