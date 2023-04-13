Суд объяснил почему Башкирия может строить ЦУР за счет благотворителей и без конкурса

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
18 апелляционный суд в Челябинске счел, что можно строить объект для государственных нужд за счет благотворителей. Соответствующее решение опубликовано в электронной картотеке дел.
Как сообщал ранее Mkset, строительство Центра управления региона в Башкирии обернулось скандалом. Здание на склоне реки Белой обошлось в 1 млрд рублей. Контракт на его строительство заключили с компанией «ПроектСтройКомплекс», заказчиком выступило Республиканское управление капстроительства (РУКС), а работы оплатили через Фонд социальных целевых программ (ФСЦП), который в свою очередь получил финансирование из Регионального фонда. В конечном итоге построенное здание Фонд СЦП пожертвовал республиканскому Хозяйственному управлению.
Республиканское Управление ФАС усмотрело в такой схеме нарушения. В ведомстве посчитали, что такой вариант финансирования был избран с целью избежать конкурентных процедур, ведь контракт заключили с единственным поставщиком. Правительство, РУКС, Регфонд и Хозуправление требовали отменить решение ФАС, однако Арбитражный суд Башкирии согласился с мнением контролирующего ведомства и в удовлетворении иска отказал.
На решение была подана апелляционная жалоба. Рассмотревший ее 18 апелляционный суд в Челябинске посчитал, что вердикт суда первой инстанции принят с нарушением норм материального права. В решении говорится, что РУКС имел право заключать контракт с единственным поставщиком, если закупка проводилась на внебюджетные средства. Заказчик подписал договор с «ПроектСтройКомплексом», так как последний предложил наименьшую цену, сроки, а также обладал опытом возведения объектов некапитального строительства в кратчайшие сроки, а также подготовить проектную документацию. При этом стороны могли изменять условия договора, в частности — увеличивать сроки строительства объекта.
Суд решил, что это было обоснованно. Подрядчик первоначально планировал возводить временное сооружение на имеющемся основании, опираясь на существующие подпорные стены. Однако оказалось, что подпорные стены требуют капремонта и усиления. Помимо этого компания обнаружила, что и сам склон нужно укрепить и провести противооползневые мероприятия.
Изучив устав Регфонда, суд отметил, что в его цели входит в том числе создание условий для достижения положительного социально-экономического эффекта для Башкирии, для этого же создается и ЦУР. Что касается ФСЦП, то он может финансировать строительство социально-значимых объектов, к числе которых относятся и здания административного значения.
В УФАС ранее посчитали, что ЦУР строился по заблаговременным договоренностям с подрядчиком и другими сторонами. Суд не увидел в этом ничего противозаконного.
«В рассматриваемом случае, принятие ФСЦП решения о финансировании строительства ЦУРа до обращения к АО «Региональный фонд» следует признать разумным, поскольку ФСЦП первоначально было принято решение о перечне финансируемых социально-значимых объектов, и только после принятия такого решения Фонд обратился к своему учредителю АО «Региональный фонд» о внесении соответствующих взносов», - говорится в решении.
Как сообщал ранее Mkset, средствами благотворительных фондов - Регфонда и ФСЦП - также оплачивались авиаперелеты Радий Хабирова. Так, Регфонд приобрел для главы Башкирии вертолет. А ФСЦП - заказывал авиационное обслуживание для главы Башкирии. Детали заключенных договоров стали известны после того, как фонд задолжал компании - авиаперевозчику сотни миллионов рублей, и тот подал иски в суд.