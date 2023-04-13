Суд объяснил почему Башкирия может строить ЦУР за счет благотворителей и без конкурса

На решение была подана апелляционная жалоба. Рассмотревший ее 18 апелляционный суд в Челябинске посчитал, что вердикт суда первой инстанции принят с нарушением норм материального права. В решении говорится, что РУКС имел право заключать контракт с единственным поставщиком, если закупка проводилась на внебюджетные средства. Заказчик подписал договор с «ПроектСтройКомплексом», так как последний предложил наименьшую цену, сроки, а также обладал опытом возведения объектов некапитального строительства в кратчайшие сроки, а также подготовить проектную документацию. При этом стороны могли изменять условия договора, в частности — увеличивать сроки строительства объекта.