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Школьникам вручили паспорта в рамках акции «Мы - граждане России!»

13 апреля 2023, 13:02
Фото: будьвдвижении.рф
Всероссийская акция «Мы – граждане России!» стартовала в День космонавтики (12 апреля). В её рамках в этот день юные граждане из 10 субъектов РФ получили паспорта. Организатором выступило российское движение детей и молодёжи «Движение Первых».

В Астраханской, Калининградской, Оренбургской областях и в ЯНАО паспорта молодежи вручали губернаторы. Торжественные церемонии прошли также в Москве, Алтайском крае, Дагестане,  Татарстане, Тульской и Новосибирской областях, пишет 56orb.ru.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в своём обращении к участникам церемонии отметил, что паспорт – это особый документ, наличие которого позволяет человеку полноценно участвовать в жизни своей страны. Также он выразил уверенность в том, что молодые люди, получившие сегодня паспорта, обязательно внесут весомый вклад в развитие не только своего региона, но и России в целом.

На торжестве в ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что 12 апреля – знаменательная дата для России. 62 года назад именно в этот день Юрий Гагарин совершил первый пилотируемый космический полёт. Артюхов также напомнил, что получающих паспорта молодых людей объединило «Движение Первых». А это значит, что они уже участвуют в жизни нашей страны.

Организаторы акции «Мы - граждане России!» заявили, что она призвана сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, чувство идентичности и сопричастности судьбе государства. В 2023 году в ней примут участие свыше 500 000 школьников из всех регионов России, включая новые.

Председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров сообщил, что акция обязательно будет расширяться. Уже в 2024-м в ней примут участие более полутора миллионов молодых людей.

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