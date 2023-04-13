Школьникам вручили паспорта в рамках акции «Мы - граждане России!»

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в своём обращении к участникам церемонии отметил, что паспорт – это особый документ, наличие которого позволяет человеку полноценно участвовать в жизни своей страны. Также он выразил уверенность в том, что молодые люди, получившие сегодня паспорта, обязательно внесут весомый вклад в развитие не только своего региона, но и России в целом.