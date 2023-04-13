Школьникам вручили паспорта в рамках акции «Мы - граждане России!»

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В Астраханской, Калининградской, Оренбургской областях и в ЯНАО паспорта молодежи вручали губернаторы. Торжественные церемонии прошли также в Москве, Алтайском крае, Дагестане, Татарстане, Тульской и Новосибирской областях, пишет 56orb.ru.
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в своём обращении к участникам церемонии отметил, что паспорт – это особый документ, наличие которого позволяет человеку полноценно участвовать в жизни своей страны. Также он выразил уверенность в том, что молодые люди, получившие сегодня паспорта, обязательно внесут весомый вклад в развитие не только своего региона, но и России в целом.
На торжестве в ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что 12 апреля – знаменательная дата для России. 62 года назад именно в этот день Юрий Гагарин совершил первый пилотируемый космический полёт. Артюхов также напомнил, что получающих паспорта молодых людей объединило «Движение Первых». А это значит, что они уже участвуют в жизни нашей страны.
Организаторы акции «Мы - граждане России!» заявили, что она призвана сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, чувство идентичности и сопричастности судьбе государства. В 2023 году в ней примут участие свыше 500 000 школьников из всех регионов России, включая новые.
Председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров сообщил, что акция обязательно будет расширяться. Уже в 2024-м в ней примут участие более полутора миллионов молодых людей.