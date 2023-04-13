Путин и Мутко обсудили будущее жилищной сферы

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Как рассказал Мутко, в прошлом году компания стремилась выйти на полный цикл работы, занимаясь вовлечением земель в оборот с последующим строительством, привлечением инвестиций и поддержкой ипотеки. По его словам, много внимания отводится развитию инфраструктурных проектов, работе по цифровизации, выпуску инфраструктурных и ипотечных облигаций. Мутко отметил, что активы компании составляют порядка трех триллионов рублей, из которых в экономике работает уже половина.
За пять лет существования льготных программ ДОМ.РФ, было выдано более 5,5 триллиона рублей кредитов, а жилищные условия смогли улучшить два миллиона семей. Кроме того, отметил Мутко, полмиллиона многодетных семей получили выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Гендиректор ДОМ.РФ также рассказал, что в 2022 году почти половина ипотечных кредитов была оформлена с господдержкой. Программы, рассчитанные на семьи с детьми, позволили поддержать спрос на жилье в прошлом году и помогли рынку.
Однако Мутко рассказал, что 53% квартир в новостройках – это однокомнатное и малогабаритное жилье, которое не соответствует запросу семей. Он отметил, что семей из трех и более человек – более половины. В связи с этим Институт развития предложил кабмину рассмотреть меры стимулирования приобретения квартир большего размера. Например, субсидировать ипотечную ставку на большую квартиру на один-два п. п.
Другой точкой роста стала ипотека на ИЖС. Число оформленных кредитов на строительство частных домов в 2022 году выросло с 10 тысяч до 33 тысяч, однако всего лишь каждый десятый дом строится с привлечением ипотеки. Необходимо работать над стандартизацией рынка в этом плане, заниматься развитием индустриального домостроения.
Активно развивается рынок арендного жилья. Так, в портфеле ДОМ.РФ сейчас около 10 тысяч квартир и апартаментов в семи регионах. Президент давал поручение создать базу арендного жилья на Дальнем Востоке для 10 тысяч молодых специалистов - оно взято в работу.
Глава государства и руководитель ДОМ.РФ также обсудили развитие механизмов по вовлечению в оборот федеральных земель с помощью закона о КРТ и аукционов «за долю». На таких территориях уже построено около 20 миллионов квадратных метров жилья. Также ДОМ.РФ разработал механизм льготного финансирования объектов инфраструктуры для жилья и городского развития с помощью собственных облигаций. Сегодня уже реализуется 25 проектов на 115 миллиардов рублей.
Важным стимулом для развития жилищной сферы названо и благоустройство городских пространств. Компанией разработано 36 мастер-планов городов, из которых 11 – на Дальнем Востоке.