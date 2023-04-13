Путин и Мутко обсудили будущее жилищной сферы

Однако Мутко рассказал, что 53% квартир в новостройках – это однокомнатное и малогабаритное жилье, которое не соответствует запросу семей. Он отметил, что семей из трех и более человек – более половины. В связи с этим Институт развития предложил кабмину рассмотреть меры стимулирования приобретения квартир большего размера. Например, субсидировать ипотечную ставку на большую квартиру на один-два п. п.