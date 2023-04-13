Предприятия экопромышленного парка Кубани смогут переработать 70 тыс. тонн отходов

«Компании, занимающиеся утилизацией отходов пластика, бумаги, стекла, выразили готовность стать резидентами парка. Мощность переработки на их объектах может достигать 70 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору информации для проектирования производств. Напомню, что РЭО предоставляет резидентам меры поддержки — финансирование инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых», — сказал глава РЭО.