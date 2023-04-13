Предприятия экопромышленного парка Кубани смогут переработать 70 тыс. тонн отходов

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
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Updated Сегодня, 15:33
ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) планирует поддержать строительство этих объектов путем финансирования из средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Об этом пишет newstracker.ru.
Как отметили в компании, строительство подобных экопромышленных парков направлено на создание экономики замкнутого цикла, а также достижение показателей национального проекта «Экология», который предусматривает снижение захоронения отходов на полигонах на 50%.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев указал, что Краснодарский край станет еще одним регионом, где в процессе реализации федпроекта «Экономика замкнутого цикла» будет возведен экопромышленный парк.
«Компании, занимающиеся утилизацией отходов пластика, бумаги, стекла, выразили готовность стать резидентами парка. Мощность переработки на их объектах может достигать 70 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору информации для проектирования производств. Напомню, что РЭО предоставляет резидентам меры поддержки — финансирование инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых», — сказал глава РЭО.
Эти компании могут рассчитывать и на иные меры господдержки, которые предусмотрены на федеральном и региональном уровне.
Будущие резиденты уже выразили готовность построить предприятия по утилизации отходов пластика (мощностью 20 тысяч тонн в год с производством полимерных гранул), бумаги (мощностью 20 тысяч тонн в год с производством флютинга для картона) и стекла (мощностью 30 тысяч тонн в год с производством товарного стеклобоя).
По всем объектам инфраструктуры экопромышленного парка уже подготовлена проектная документация, которая находится на государственной экспертизе.
Напомним, что всего в рамках федерального проекта к концу 2024 года будут построены восемь экопромышленных парков. Они разместятся в Краснодарском крае, Московской области, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях.