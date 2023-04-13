Назначения в Минстрое, мусор на улицах и батуты в парке Уфы

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
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В начале этой недели глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с критикой на глав республиканских муниципалитетов. Причиной тому послужили неубранные улицы и парки. На устранение проблемы глава республики дал срок до 17 апреля. В частности, на стол главы попали «замечательные картинки из жизни» таких городов как Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Белебей, Бирск, Чишмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай, Салават. Примечательно, что ранее Хабиров призвал муниципальных руководителей решить проблему с грязными улицами до 10 апреля, однако, судя по всему, не все отнеслись к поручению с должной серьёзностью и не исполнили его в срок. Корреспондент Mkset побывал в нескольких городах из списка и пришел к выводу, что работать там действительно над чем. Подробнее об этом здесь.
Меж тем в одном из уфимских парков появились платные батуты для детей. Так, жители Демского района обратили внимание на то, что в парке "Дёмский" готовятся открыть батуты для детей, что впоследствии вызвало среди них массовое негодование. Дело в том, что ранее жители района неоднократно отмечали специфическую детскую площадку, появившуюся в парке после реконструкции. По их мнению, она недостаточно вместительная и чрезмерно концептуальная. Архитекторы же настаивают на том, что та своим видом будет вступать в конфликт с общей стилистикой парка. Однако, как считают местные жители, разноцветные резиновые батуты будут конфликтовать с экстерьером еще сильнее.
Глава Башкирии подписал указ, ограничивающий срок предоставления единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей мобилизованным и членам их семей. Выплаты граждане должны были получить в качестве новогоднего подарка, но по словам жителей республики денежные средства до них так и не дошли. Так, данным указом глава региона вносит изменения в ранее подписанный указ, согласно которым мобилизованные и их близкие родственники смогут получить выплаты только до 31 декабря 2023 года.
Исполняющим обязанности главы регионального министерства строительства и архитектуры глава республики назначил Ридаля Саетова, который пока еще значится советником главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам. Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Примечательно, что днем ранее предыдущий и.о. министра Егор Родин получил предостережение от региональной прокуратуры. Поводом для этого послужило низкие показатели уровня освоения некоторыми районами бюджетных средств, выделенных в 2023 году для реализации жилищных прав детей-сирот.
В Уфе снесли доходный дом Раевской, располагавшийся по адресу Свердлова, 65. признан аварийным и подлежащим сносу в 2013 году. Таким образом, доходный дом включили в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Жильцов дома расселили еще в 2022 году. Примечательно, что несмотря на более чем столетнюю историю дом не относился к памятникам культурного и исторического наследия.