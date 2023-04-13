Назначения в Минстрое, мусор на улицах и батуты в парке Уфы

В начале этой недели глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с критикой на глав республиканских муниципалитетов. Причиной тому послужили неубранные улицы и парки. На устранение проблемы глава республики дал срок до 17 апреля. В частности, на стол главы попали «замечательные картинки из жизни» таких городов как Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Белебей, Бирск, Чишмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай, Салават. Примечательно, что ранее Хабиров призвал муниципальных руководителей решить проблему с грязными улицами до 10 апреля, однако, судя по всему, не все отнеслись к поручению с должной серьёзностью и не исполнили его в срок. Корреспондент Mkset побывал в нескольких городах из списка и пришел к выводу, что работать там действительно над чем. Подробнее об этом здесь.