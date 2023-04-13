Мэр Уфы Мавлиев показал почти полностью разобранный старый Бельский мост

Напомним, в связи с ремонтом Арочного моста с18 марта по 18 мая в Уфе частично будут перекрывать мост через Белую с 21 до 6 утра. Закрывать для проезда будут по двум крайним правым полосам движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы с 21:00 до 06:00 часов