Мэр Уфы Мавлиев показал почти полностью разобранный старый Бельский мост

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев побывал на объекте, который для поколений является символом Уфы и сейчас переживает свой Ренессанс. Речь идет о старом Арочном мосте через реку Белую на въезде в Уфу.
При поддержке Башкирии Уфа продолжает работы на объекте. Проезжая часть мостового перехода разобрана практически полностью, на 90%. Перильные ограждения разобраны полностью.
–Завезли 1200 тонн металла пролётного строения. Собрано уже порядка 240 тонн. Работы идут в графике, ежедневно на объекте - 140 человек. Задача - запустить движение по обновлённому мосту в юбилейный год, – поделился амбициозными планами мэр в своем telegram-канале.
Напомним, в связи с ремонтом Арочного моста с18 марта по 18 мая в Уфе частично будут перекрывать мост через Белую с 21 до 6 утра. Закрывать для проезда будут по двум крайним правым полосам движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы с 21:00 до 06:00 часов
Полностью закрыта для автомобилей на этот срок будет часть улицы Набережной от съезда с улицы Сочинской до бассейна «Юность».