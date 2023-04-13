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Мэр Уфы Мавлиев показал почти полностью разобранный старый Бельский мост

13 апреля 2023, 03:54
Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева
Работы на объекте идут по графику, цель — сдать мост в год 450-летия Уфы.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев побывал на объекте, который для поколений является символом Уфы и сейчас переживает свой Ренессанс. Речь идет о старом Арочном мосте через реку Белую на въезде в Уфу.

При поддержке Башкирии Уфа продолжает работы на объекте. Проезжая часть мостового перехода разобрана практически полностью, на 90%. Перильные ограждения разобраны полностью.

Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева

–Завезли 1200 тонн металла пролётного строения. Собрано уже порядка 240 тонн. Работы идут в графике, ежедневно на объекте - 140 человек. Задача - запустить движение по обновлённому мосту в юбилейный год, – поделился амбициозными планами мэр в своем telegram-канале.

Напомним, в связи с ремонтом Арочного моста с18 марта по 18 мая в Уфе частично будут перекрывать мост через Белую с 21 до 6 утра. Закрывать для проезда будут по двум крайним правым полосам движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы с 21:00 до 06:00 часов

Полностью закрыта для автомобилей на этот срок будет часть улицы Набережной от съезда с улицы Сочинской до бассейна «Юность».

Старый бельский мост в Уфе сохранит арочную конструкцию
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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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