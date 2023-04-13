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Глава Башкирии Радий Хабиров назначил и. о. министра строительства Ридаля Саетова

13 апреля 2023, 09:11
Фото: 1MI
По данным РБК Уфа указ уже подписан, но еще не опубликован.

По данным издания РБК Уфа сегодня, 13 апреля исполнять обязанности главы регионального министерства строительства и архитектуры глава республики назначил Ридаля Саетова, который пока еще значится советником главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам. На официальном интернет-портале правовой информации указ пока не опубликован.

Собеседника издания, тот самый источник в минстрое приоткрыл завесу тайны о назначении и рассказал, что с инициативой по кадровым изменениям выступил региональный Кабинет министров по итогам заседания Ассоциации застройщиков и совещания по темпам строительства жилья. Мероприятие прошло вчера, 12 апреля.

Уместно будет напомнить о еще одном кадровом решении по итогам мероприятия. Глава Башкирии освободил от должности советника на общественных началах юриста Валерия Самохина, которого застройщики и министерство строительства республики заподозрили в так называемом «потребительском экстремизме».

— С иницитивой по кадровым изменениям выступил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров по итогам заседания Ассоциации застройщиков республики и совещания по темпам строительства жилья. Глава республики Радий Хабиров поддержал предложение правительства, — уточняет пресс-служба Правительства республики.

Mkset в свою очередь приведет те проекты, которыми ранее в республике занимался Ридаль Саетов, это -сети Забелья, куда более 15 млдрд рублей привлекли в рамках проекта «Стимул» и для республики это первый подобный опыт. Также Саетов вел программу комплексного развития сельских территорий. Недавно в селе Бураево был открыт ФОК вместе с первым замминистром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, Стоимость объекта — 458 млн рублей. На его базе Минсельхоз РФ проведет Всероссийские летние сельские спортивные игры уже в августе.

Примечательно, что номинально действующий глава минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев сейчас в статусе обвиняемого проходит по уголовному делу, но до сих пор официально является министром строительства и архитектуры Башкирии.

Рамзиль Кучарбаев может стать фигурантом еще одного уголовного дела
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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