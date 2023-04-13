Глава Башкирии Радий Хабиров назначил и. о. министра строительства Ридаля Саетова

Mkset в свою очередь приведет те проекты, которыми ранее в республике занимался Ридаль Саетов, это -сети Забелья, куда более 15 млдрд рублей привлекли в рамках проекта «Стимул» и для республики это первый подобный опыт. Также Саетов вел программу комплексного развития сельских территорий. Недавно в селе Бураево был открыт ФОК вместе с первым замминистром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, Стоимость объекта — 458 млн рублей. На его базе Минсельхоз РФ проведет Всероссийские летние сельские спортивные игры уже в августе.