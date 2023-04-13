Глава Башкирии исключил советника по правам потребителя за потребительский экстремизм

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Информация озвученная вчера, 12 апреля на заседании Ассоциации застройщиков Башкортостана, молниеносно дошла до главы Башкирии Радия Хабирова. Валерия Самохина, который являлся советником главы по правам потребителей в «потребительском экстремизме» обвинили как застройщики, так и замминистра строительства республики Артем Ковшов.
И Минстрой и застройщики полагают, что общественная организация Самохина якобы содействует гражданам подавать иски к застройщикам по надуманным поводам и недочетам в жилье, что и называется «потребительским экстремизмом».
После того как информация и от застройщиков и от минстроя дошла до главы республики, он принял решения исключить Валерия Самохина из числа своих советников. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.