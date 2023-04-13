mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Изображение материала

Глава Башкирии исключил советника по правам потребителя за потребительский экстремизм

13 апреля 2023, 03:42
Фото: 1MI
Валерий Самохин был советником Радия Хабирова по вопросам прав потребителей на общественных началах с 2021 года.

Информация озвученная вчера, 12 апреля на заседании Ассоциации застройщиков Башкортостана, молниеносно дошла до главы Башкирии Радия Хабирова. Валерия Самохина, который являлся советником главы по правам потребителей в «потребительском экстремизме» обвинили как застройщики, так и замминистра строительства республики Артем Ковшов.

И Минстрой и застройщики полагают, что общественная организация Самохина якобы содействует гражданам подавать иски к застройщикам по надуманным поводам и недочетам в жилье, что и называется «потребительским экстремизмом».

После того как информация и от застройщиков и от минстроя дошла до главы республики, он принял решения исключить Валерия Самохина из числа своих советников. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.

Советник Хабирова сделал громкие заявления после поездки в зону СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Советник главы Башкирии Радик Юльякшин пострадал в ДТП на съемках клипа
#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Туалеты вверх дном и мусор везде: как живут три самых грязных города Башкирии
Сегодня, 04:10
Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева
11 апреля 13:35
В Демский парк за 200 млн рублей без площадки для малышей завезли платные батуты
Сегодня, 05:32
Мэр Уфы Мавлиев показал почти полностью разобранный старый Бельский мост
Сегодня, 03:54
Власти Башкирии озвучили новую дату открытия скандальной дороги Бирск-Тастуба-Сатка
Сегодня, 06:39