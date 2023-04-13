Депутаты Курултая Башкирии предложили наказывать заключенных за некачественную работу

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Курултай Башкирии предлагает внести изменения в ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Привлечение к труду осужденных к лишению свободы». Сейчас она запрещает осужденным прекращать работу даже для разрешения трудовых конфликтов — в соответствии с нынешним законодательством это приравнивается к злостному нарушению это считается злостным нарушением. В свою очередь, выдвинутая Курултаем инициатива приравнивает ненадлежащее исполнение работы к отказу от её выполнения. По мнению парламентариев, это позволит применять меры взыскания к той категории осужденных, которые имитируют трудовую деятельность, фактически не выполняя предложенную им работу.
Как отмечает председатель Гособрания Константин Толкачев, осужденные, привлеченные к трудовой деятельности, могут её саботировать. К примеру, лишь создавать видимость трудовой деятельности вместо реального её выполнения. Таким образом, внесенная депутатами Курултая инициатива позволит применять штрафные санкции в отношении заключенных, саботирующих трудовой процесс в исправительных заведениях.
— Законопроект касается привлечения к труду лиц, отбывающих наказание. Общественно полезный труд играет важную роль в исправлении осужденного. Администрация исправительного учреждения обязана привлекать осужденных к труду — с учетом пола, возраста, состояния здоровья и, по возможности, специальности. Но труд может только тогда благоприятно влиять на человека, когда трудовые обязанности выполняются им добросовестно. Зачастую сотрудники исправительных учреждений отмечают низкую трудовую дисциплину осужденных. Не отказываясь от исполнения трудовых обязанностей, заключенные могут фактически саботировать работу, создавая лишь видимость деятельности. И никаких мер воздействия законом не предусмотрено. Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и отнести ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей к числу злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.
Отметим, что нарушение установленного порядка отбывания наказания УИК РФ может повлечь за собой такие наказания, как выговор, дисциплинарный штраф в размере до двух тысяч рублей, помещение заключенного в штрафной изолятор на срок до 15 суток, а также перевод в помещения камерного типа либо в одиночные камеры.
Спикер парламента также считает, что законопроект отвечает принципу социальной справедливости.
— Расходы на содержание осужденных ложатся бременем на налогоплательщиков. Общество вправе ожидать отдачи. Трудовой вклад в общественно полезное дело помогает человеку встать на путь исправления и в то же время покрывает часть расходов на его содержание. Это справедливо, — приводит пресс-служба Курултая цитату Константина Толкачева.
Как сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии, законопроект был разработан комитетом по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Представлением документа в Госдуме будет заниматься депутат Рафаэль Марданшин.
Mkset обратился к Рафаэлю Марданшину за комментарием по данной ситуации, однако оперативно от него получить ответ не удалось.
По мнению председателя Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олега Галина, подобные меры являются излишними и будет достаточно, если на труд осужденных будут распространяться нормы трудового законодательства в части дисциплины труда и привлечения к дисциплинарной ответственности.
— Я как юрист не поддерживаю такое изменение. Достаточно будет, если на труд осужденных будут распространяться нормы трудового законодательства в части дисциплины труда и привлечения к дисциплинарной ответственности (естественно, в части, не противоречащей уголовно-исполнительному законодательству). В конце концов, приговор к лишению свободы не означает приговор к труду, а потому применять за трудовые нарушения нормы уголовно-исполнительные, считаю избыточным. Если применять к трудящимся осужденным нормы поощрений и взысканий, применяемые в ТК РФ (с учетом особенностей их труда, повторюсь и норм УИК), это в совокупности с другими данными будет характеризовать личность осужденного, в частности, когда речь пойдет об УДО и т. д. и т.п, — отметил Олег Галин в беседе с корреспондентом Mkset.
Того же мнения придерживается возглавлявший ранее региональное отделение «Комитета против пыток» (организация признана Минюстом РФ иноагентом и выполняет функции иноагента — прим.ред.) адвокат Евгений Литвинов, по мнению которого данная инициатива может спровоцировать увеличение случаев применения дисциплинарных мер в адрес заключенных со стороны сотрудников ФСИН.
— Я склонен согласиться с мнением коллег и общественников в том, что данная инициатива, вероятнее всего, приведет к росту числа злоупотреблений в колониях и позволит сотрудникам ФСИН чаще применять меры дисциплинарного характера.
Если проблема эффективности труда осуждённых настолько насущна и актуальна, то может наилучшим способом повысить мотивацию и работоспособность работника будет разработка системы поощрений? Мне кажется, это было бы более гуманно.
Но авторы законопроекта, судя по всему, хотят на этом сэкономить и наполнить запретами и лишениями и без того неидеальную систему исполнения наказаний, что только усугубит сложность исправления осуждённых, — считает Литвинов.
По мнению адвоката, это может также повлечь за собой «перегибы на местах», отслеживать которые крайне сложно ввиду изначальной закрытости системы ФСИН.
— Потенциальные «перегибы на местах» будет сложно отслеживать и фиксировать общественникам и правозащитникам, ведь система ФСИН довольна закрыта изнутри, и инциденты самой разной степени тяжести в ней порой предаются огласке спустя годы, либо так и остаются тайной, — говорит адвокат.
При этом Евгений Литвинов склонен считать, что данная инициатива может найти одобрение среди российских граждан, ввиду низкой уровня толерантности к заключенным.
— Не исключаю, что общественность будет готова одобрить такую инициативу, так как степень терпимости к заключённым в обществе не очень высокая. Но нужно понимать, что любой осуждённый прежде всего остаётся человеком. А нахождение за решёткой — само по себе суровое наказание. Считаю, что заключённых можно привлекать к работе — но исключительно добровольно и в человеческих условиях, — подытожил адвокат.