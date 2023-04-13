Депутаты Курултая Башкирии предложили наказывать заключенных за некачественную работу

Курултай Башкирии предлагает внести изменения в ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Привлечение к труду осужденных к лишению свободы». Сейчас она запрещает осужденным прекращать работу даже для разрешения трудовых конфликтов — в соответствии с нынешним законодательством это приравнивается к злостному нарушению это считается злостным нарушением. В свою очередь, выдвинутая Курултаем инициатива приравнивает ненадлежащее исполнение работы к отказу от её выполнения. По мнению парламентариев, это позволит применять меры взыскания к той категории осужденных, которые имитируют трудовую деятельность, фактически не выполняя предложенную им работу.