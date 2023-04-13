mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Изображение материала

Бывшему и. о. главы Минстроя Башкирии объявлено предостережение

13 апреля 2023, 13:09
Фото: 1MI
На приобретение жилья для сирот и детей, оставшихся без родительского попечения в республике, было выделено 1,58 млрд рублей

Заместитель прокурора республики Александр Попов объявил предостережение теперь уже бывшему исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егору Родину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что основанием для объявления предостережения стали низкие показатели уровня освоения некоторыми районами бюджетных средств, выделенных в 2023 году для реализации жилищных прав детей-сирот. По информации ведомства, в 2023 году на эти цели было выделено 1,58 млрд рублей, в результате освоения которых запланировано приобрести жилые помещения. При этом подчеркивается, что вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот находятся на постоянном контроле прокуратуры республики.

По данным РБК-Уфа, новым исполняющим обязанности главы регионального министерства строительства и архитектуры был назначен Ридаль Саетов, который на данный момент значится советником главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам. Примечательно, что, по информации издания, указ о назначении Саетова на должность и. о. главы Минстроя был подписан сегодня, 13 апреля. При этом информация о предостережении прокуратуры в адрес на тот момент еще исполняющему обязанности министра Егору Родину появилась на сайте ведомства днем ранее, 12 апреля.

Читайте также:
Дети-сироты в Башкирии с 1 января начнут получать сертификаты на покупку жильяВ Башкирии власти отказали сиротам в жилье из-за наличия трех квадратов в общежитииВ Башкирии на жилье сиротам направят 5,5 миллионов рублей
#Азамат Нухов#Общество#Город
Подпишитесь
Вызвали гнев Хабирова: гуляем по трем городам Башкирии и смотрим насколько там грязно
Сегодня, 04:10
Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева
11 апреля 13:35
В Демский парк за 200 млн рублей без площадки для малышей завезли платные батуты
Сегодня, 05:32
Что происходит в Иглино спустя неделю после поножовщины среди семиклассниц в школе
Вчера, 08:57
«До 31 декабря»: глава Башкирии подписал указ, касающийся мобилизованных и их семей
Сегодня, 11:55
Суд объяснил почему Башкирия может строить ЦУР за счет благотворителей и без конкурса
Сегодня, 11:37