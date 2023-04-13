Бывшему и. о. главы Минстроя Башкирии объявлено предостережение

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Заместитель прокурора республики Александр Попов объявил предостережение теперь уже бывшему исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егору Родину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что основанием для объявления предостережения стали низкие показатели уровня освоения некоторыми районами бюджетных средств, выделенных в 2023 году для реализации жилищных прав детей-сирот. По информации ведомства, в 2023 году на эти цели было выделено 1,58 млрд рублей, в результате освоения которых запланировано приобрести жилые помещения. При этом подчеркивается, что вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот находятся на постоянном контроле прокуратуры республики.
По данным РБК-Уфа, новым исполняющим обязанности главы регионального министерства строительства и архитектуры был назначен Ридаль Саетов, который на данный момент значится советником главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам. Примечательно, что, по информации издания, указ о назначении Саетова на должность и. о. главы Минстроя был подписан сегодня, 13 апреля. При этом информация о предостережении прокуратуры в адрес на тот момент еще исполняющему обязанности министра Егору Родину появилась на сайте ведомства днем ранее, 12 апреля.