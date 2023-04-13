Бывшему и. о. главы Минстроя Башкирии объявлено предостережение

По данным РБК-Уфа, новым исполняющим обязанности главы регионального министерства строительства и архитектуры был назначен Ридаль Саетов, который на данный момент значится советником главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам. Примечательно, что, по информации издания, указ о назначении Саетова на должность и. о. главы Минстроя был подписан сегодня, 13 апреля. При этом информация о предостережении прокуратуры в адрес на тот момент еще исполняющему обязанности министра Егору Родину появилась на сайте ведомства днем ранее, 12 апреля.