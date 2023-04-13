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Банк «Траст» продает банк «Точка» на торгах

13 апреля 2023, 11:58
Фото: piqsels.com
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка». Торги на повышение состоятся на электронной платформе «Фабрикант» 26 июня, а сами заявки принимаются до 17 июня. Цена лота — 22,7 миллиарда рублей.

На аукцион выставлены АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк ООО «Банк Точка», сообщает lenta.ru.

«Точка» оказывает большой спектр финансовых и нефинансовых услуг для бизнеса. Два месяца назад банк получил универсальную банковскую лицензию для самостоятельной работы с отечественной и другими валютами. Также у организации появилась возможность привлекать деньги во вклады физических лиц. Капитал банка ООО «Банк Точка» составляет 3,6 миллиарда рублей, а количество активных клиентов — 400 тысяч.

Чистая прибыль АО «Точка» по РСБУ по итогам 2022 года составила 6,2 миллиарда рублей. Это на 40% больше плана. По итогам января-февраля 2023 года чистая прибыль составила 1,1 миллиарда рублей. Банк предоставляет свои сервисы в 700 городах, в 22 городах у банка работают штаб-квартиры, центральное подразделение находится в Екатеринбурге.

Председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов заявил, что «Точка» — это прибыльный банк со своей банковской лицензией и широкой активной клиентской базой в перспективном сегменте МСП.

«Несмотря на высокую турбулентность в экономике, банк закончил прошлый год с прибылью и продолжает демонстрировать положительную динамику, в том числе наращивая комиссионный доход. При этом универсальная лицензия позволяет „Точке“ работать и с физлицами, что дает обширные возможности для развития бизнеса», —заявил Соколов.
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