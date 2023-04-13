Банк «Траст» продает банк «Точка» на торгах

Чистая прибыль АО «Точка» по РСБУ по итогам 2022 года составила 6,2 миллиарда рублей. Это на 40% больше плана. По итогам января-февраля 2023 года чистая прибыль составила 1,1 миллиарда рублей. Банк предоставляет свои сервисы в 700 городах, в 22 городах у банка работают штаб-квартиры, центральное подразделение находится в Екатеринбурге.